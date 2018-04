Før sidste valg ville Lars Løkke være mere EU-kritisk. Men nu har han fundet Uffe Ellemanns gamle EU-sokker frem igen, mener Kristian Thulesen Dahl

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har svigtet et løfte, han afgav til DF-formand Kristian Thulesen Dahl under valgkampen op til sidste valg i 2015.

Det siger Kristian Thulesen Dahl i et interview med BT.

»I 2015 var vi begejstrede over at få opbakning fra Venstre til, at Danmark skulle slå ind på en mere EU-kritisk kurs. Der var problemer med arbejdskraftens frie bevægelighed - østeuropæere og løndumping. Danske lastbilchauffører bliver f.eks. underbudt af udenlandske konkurrenter. Vi havde også diskussioner om udlændinge, der fik børnepenge og SU. Problemet er vokset, men det er som om, regeringen ikke interesserer sig for det længere. Jeg kunne godt tænke mig, at Lars Løkke fremlagde en liste over, hvad han har opnået af resultater. Det er på tide, når vi gik til valg på det i fællesskab i 2015,« siger han

»Venstre er ved at finde Uffe Ellemann-Jensens gamle blå-gule EU-sokker frem igen. I forrige spørgetime kom statsministeren helt uprovokeret med en indledning om, at han var ked af, at han skulle tage hjem fra EU-topmødet, mens Euro-gruppen stadig holdt møde. Han ville da hellere være blevet. Det lå i luften, af det var en del af Venstres nye EU-kurs, som er i modsætning til den, vi var enige om i 2015,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Meget tyder på, at Venstre faktisk er slået ind på en mere EU-venlig kurs. På et møde i Statsministeriet lige før påske, et såkaldt temagruppemøde, som partiet holder et par gange om året, slog Lars Løkke ifølge Politiken an til en ny og mere positiv tone over for EU. Ifølge avisens kilder var det, der for alvor ændrede stemningen i partiet, indlægget fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Han har i de senere mange år været betydeligt mindre EU-begejstret end i 1990'erne, hvor han var Uffe Ellemann-Jensens højre hånd. Men da Hjort tog ordet på gruppemødet, var det med en nærmest flammende EU-tale, hvor forsvarsforbeholdet fik bistre ord med på vejen. Da han var færdig, var der ligefrem flere, der klappede.

»Jeg frygter, at Venstre har slået ind på en mere EU-positiv kurs. Venstre er sikkert bekymrede over, at Storbritannien forlader EU, og vil så hellere hægte sig på Angela Merkel i Tyskland og Emmanuel Macron i Frankrig. Men danskerne har jo ved afstemning efter afstemning vist, at de er skeptiske overfor EU-projektet,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Allerede i 2014 krævede han en mere EU-kritisk kurs.

»Vi går målrettet efter, at en kommende Løkke-ledet regering anlægger en mere EU-kritisk linje. Danskerne skal have mulighed for fortsat at være med i EU, men på et løsere grundlag,« sagde han.

I juni 2017 - på årsdagen for Brexit-afstemningen, hvor briterne besluttede at forlade EU - kaldte Lars Løkke EU for 'en juvel, vi skal passe på', og sagde, at Brexit har fået de øvrige EU-lande til at rykke sammen. Men han pegede også på, at der er skyggesider ved den fri bevægelighed.

Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen oplyser, at han også har gået i EU-sokker, men at de ligesom sin fars er slidt op.

»Men kunne jeg opstøve nogle nye, gik jeg gerne i dem. Venstre er et EU-positivt og EU-konstruktivt parti, og sådan har det altid været,« siger han.

»Det, vi drøftede med DF før valget i 2015, var nogle af de udfordringer, vi ser i forbindelse med den fri bevægelighed. Den er vi jo varme tilhængere af, men samtidig risikerer vi, at der også er fri bevægelighed for velfærdsydelser, hvilket vi er knap så store tilhængere af. Det fik vi ind i en aftale med briterne, men fordi de stemte sig ud af EU, blev noget af det parkeret.«

»Vi fik en del lande med på indeksering af børnechecken, så den svarer til købekraften i de lande, folk kommer fra, og vi har lagt pres på EU med hensyn til beskyttelsen af grænserne og opbremsning af tilstrømning af migranter og flygtninge. Desuden har justitsminister Søren Pape (K) stået i spidsen for, at Europarådets 47 lande er enedes om en erklæring, der skal sikre fortsatte reformer af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, så det bliver nemmere at udvise kriminelle udlændinge på trods af familiær tilknytning. Det må vel glæde DF, selv om de sikkert gerne var gået videre. Men fordelene ved EU er langt større end problemerne,« siger Jakob Ellemann-Jensen.