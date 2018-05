Muslimske moskeer må ikke behandles så godt som folkekirken. Statens støtte til moskeer skal stoppes.

Sådan lyder opfordringen nu fra Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, der stiller op til næste folketingsvalg.

»Politikerne er naive i deres misforståede tolerance over for islam. Ideologien islam står for alt det modsatte af vestlige værdier, demokrati og ligestilling. Derfor skal islam ingen indflydelse have på vores samfund,« siger Pernille Vermund i en kommentar til et debatindlæg, hun selv har skrevet sammen med en anden Nye Borgerlige-kandidat, Poul Højlund, i JyskeVestkysten mandag.

»Her i landet må man tro og tænke, som man vil. Sådan skal det være. Det skal staten ikke blande sig. Vi skal derfor ikke forbyde muslimer at tro. Tro er en privat sag. Men islam skal ingen indflydelse have på samfundet. Muslimernes religion skal forblive privat,« skriver de i indlægget.

»På tre konkrete områder understøtter staten islam og inddrager islam i samfundslivet. Muslimer, der betaler til sharia-moskeerne, kan trække beløbet fra i skat. Imamer kan på statens vegne gøre to muslimer til lovformelige ægtefolk. Og Sharia-prædikanter fra udlandet får opholdstilladelse på særlige lempelige vilkår..«

»Som samfund skyder vi os selv i foden ved at give de samme privilegier til islam, som vi giver til Folkekirken. For islam er både en religion og en ideologi. Islam er både tro og politik. Det kan ikke skilles ad. Man skulle ellers tro, at vores politikere efterhånden havde indset, at islam er en fare for de demokratiske samfund. Islam skal ikke

anerkendes, men trænges tilbage,« skriver de to politikere.