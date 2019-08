DSB har valgt at flytte lyntog mellem København og Odense over på den nye jernbanestrækning Ringstedbanen. Det vækker harme hos Høje-Taastrups borgmester.

Høje-Taastrup Kommune har i mange år virket som en magnet på store virksomheder. God infrastruktur med motorveje og jernbaner gør det let at komme til og fra for medarbejdere.

Men det er der med et pennestrøg lavet om på nu. Lyntogene er fortid på Høje-Taastrup Station, og det får de dybe panderynker frem hos Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler (K), da det betyder forringelse i rejsetid og komfort for de daglige pendlere mellem de to byer.

»Rigtig mange virksomheder har placeret sig her på grund af Høje Taastrup Station, så vi frygter at miste momentum i vores erhvervsudvikling, og vi frygter også, at mange mennesker vil vælge at finde et andet sted at arbejde,« siger Michael Ziegler til TV 2 Lorry.

Michael Ziegler har derfor skrevet et åbent brev til transportminister Benny Engelbrecht (S), hvor han ønsker at få beslutningen omgjort og lyntogene tilbage.

Urimelig forskelsbehandling

I brevet til ministeren skriver han blandt andet:

'Det forekommer at være en ganske urimelig forskelsbehandling - og den rammer rigtig mange borgere og virksomheder'.

'Hvis pendlerne fra Fyn og Sjælland oplever en tids- og komfortmæssig forringelse af den kollektive jernbanebetjening, så vil det resultere i, at flere og flere vil vælge egen bil - til stor ugunst for klima og miljø og med yderligere trængsel på vejene til følge samt de store samfundsøkonomiske tab, det resulterer i.'

I DSB’s nye køreplan sparer passagerer 5-7 minutter på strækningen København-Odense. Til gengæld vil passagerer, som benytter Høje Taastrup Station og vil til Odense, forvente 20 minutters længere rejsetid, da de ikke har mulighed for at rejse med et lyntog.

»Der er virksomheder, der har lavet milliardinvesteringer i at etablere sig her, i forventning om at den statslige planlægning, som lå til grund for at etablere af Høje-Taastrup Station, at det var noget man kunne regne med,« siger Michael Ziegler.

Medarbejder har sagt op

AUTO IT som beskæftiger 50 medarbejdere i Høje-Taastrup, og leverer IT løsninger til autobranchen, er én af de virksomheder, som nu er ramt af, at lyntogene er forsvundet.

Direktøren og fire medarbejdere pendler hver dag mellem Odense og Høje-Taastrup. De skal nu bruge op til 40 minutter mere i toget på at komme på arbejde. Én medarbejder har allerede sagt op med begrundelsen, at han ikke vil bruge så meget tid på transport.

»Jeg kan ikke forestille mig andet, end at der er flere, der vil betænke sig en ekstra gang med at pendle mellem Odense og Høje-Taastrup. Det indtryk får jeg ikke bare via mine egne erfaringer herfra, men også når jeg taler med mine medpassagerer. Der hersker en hvis frustration, over det tilbud DSB har til os, at det er blevet så ringe, som det er blevet nu,« siger direktør Claus Walsted Nyboe fra AUTO IT til TV 2 Lorry.

Skal mødes med minister

TV 2 Lorry har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Benny Engelbrecht, men han har ikke ønsket at kommentere brevet fra Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler.

Han har dog i et skriftligt svar givet følgende overordnede kommentar til sagen:

'Ved beslutningen om at anlægge den nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted, har det fra starten været forudsat, at dele af togdriften på det eksisterende baneanlæg vest for København via Høje Taastrup og Roskilde skulle omlægges til den nye bane. Beslutningen om at flytte InterCityLyn-toget til den nye bane ligger inden for DSBs frihedsgrader i selskabets kontrakt med staten.'

Benny Engelbrecht har inviteret borgmesteren til en kop kaffe i ministeriet, hvor de to parter kan drøfte sagen nærmere.