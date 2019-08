Inger Støjberg ville gerne være en del af Venstres ledelse. Ifølge flere medier som gruppenæstformand.

Den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) bekræfter på Facebook, at hun ønskede at blive en del af Venstres ledelse.

Støjberg blev dog ikke valgt ind, da Venstres folketingsgruppe mandag valgte ledelse.

- Tingene er, som de er, og I ved, hvor jeg står, og hvad jeg mener - og det ændres der ikke på.

- Jeg stillede op for at blive en del af ledelsen, fordi jeg mener, at det er vigtigt at sikre en balance - ikke mindst i udlændinge- og værdipolitikken, skriver Støjberg blandt andet.

Ifølge flere medier stillede både Støjberg og Sophie Løhde (V) op til posten som gruppenæstformand. Sidstnævnte blev valgt.

Støjberg ville være med i ledelsen, da hun gerne vil "arbejde for et stærkt borgerligt samarbejde, som alle kan se er udfordret".

- Det var der ikke tilslutning til, men jeg kæmper videre for alt det, jeg står for. Det forventer de 28.420 danskere, som stemte personligt på mig ved valget, og de er ærligt talt det vigtigste for mig, skriver Støjberg.

Ved folketingsvalget for to måneder siden blev Støjberg landets fjerdestørste stemmesluger. Kun overgået af statsminister Mette Frederiksen (S), Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen og Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

Mandag blev Venstres næstformand, Kristian Jensen, valgt som gruppeformand, mens Jakob Ellemann-Jensen igen kan kalde sig Venstres politiske ordfører. Erling Bonnesen er gruppesekretær. Og Løhde blev gruppenæstformand.

Derfor stod Løhde sammen med Løkke, Kristian Jensen og Ellemann-Jensen foran pressen efter mandagens gruppemøde i Venstre for at præsentere partiets ledelse.

Støjberg derimod smuttede den modsatte vej væk fra det hele. Uden at sige ord. Bortset fra et kortfattet "jeg tror, det bliver godt".

/ritzau/