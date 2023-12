Venstres Marie Bjerre og Louise Schack Elholm, som i forbindelse med regeringsrokaden torsdag gik af som ministre, har fået nye ordførerskaber.

Marie Bjerre får posten som finansordfører, oplyser hun på det sociale medie X. Louise Schack Elholm fortæller til Ritzau, at hun er ny erhvervsordfører.

Louise Schack Elholm vil blandt andet have fokus på danskernes lånemuligheder. Om det at gå fra at være minister til at være erhvervsordfører siger hun:

- Jamen jeg synes, det er et godt ordførerskab. Selvfølgelig er det ikke det samme som at være minister, jeg ville lyve, hvis jeg påstod, at det var.

- Ikke at være minister giver også en frihed på en anden måde. Jeg vil nyde at bruge mere tid med mine børn, men jeg vil også lægge tid i at være et godt folketingsmedlem, siger hun.

Marie Bjerre takker på X for tilliden fra Venstres folketingsgruppe og skriver, at der altid er brug for liberal finanspolitik.

- Og jeg har tænkt mig at knokle, skriver hun.

Marie Bjerre var inden regeringsrokaden digitaliserings- og ligestillingsminister. Louise Schack Elholm var kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde.

De er blevet erstattet af henholdsvis Mia Wagner og Morten Dahlin. Dahlin har også fået byerne ind under sit ministerressort.

Både Bjerre og Schack Elholm erklærede sig skuffede over ikke længere at skulle være ministre.

På dagen for rokaden sagde deres partiformand, Troels Lund Poulsen, dog, at hans anbefaling ville være at give de to vigtige poster i gruppen.