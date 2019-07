Tysklands Ursula von der Leyen vil have hollandske Frans Timmermans som førstenæstformand i EU-Kommissionen.

Den tyske kandidat til posten som formand for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, ønsker ikke, at Margrethe Vestager skal være førstenæstformand, som der ellers har været tale om.

Det skriver Jyllands-Posten.

Udmeldingen fra von der Leyen er faldet under et møde med den socialdemokratiske gruppe i EU-Parlamentet. Von der Leyen, der er tysk forsvarsminister, ønsker i stedet, at den nuværende førstenæstformand for kommissionen, hollandske Frans Timmermans, fortsætter.

- Jeg har foreslået, at Frans Timmermans bliver 1. næstformand for Europa-Kommissionen. Vestager vil være privilegeret næstformand - men ikke 1. næstformand, sagde von der Leyen ifølge et tweet fra Marc Tarabella, der er belgisk medlem af EU-Parlamentet og den socialdemokratiske gruppe i parlamentet.

Margrethe Vestager er ellers blevet stillet posten som ledende næstformand i udsigt som led i en pakke af nomineringer til EU's topposter.

Aftalen om pakken faldt på plads efter tre dage lange forhandlinger på et topmøde mellem EU's stats- og regeringschefer i sidste uge.

Statsminister Mette Frederiksen (S) udtrykte efter topmødet glæde over, at man så ud til at placere Margrethe Vestager i de absolut øverste luftlag i den magtfulde EU-Kommission.

- Der er god grund til at være glad. Det er vel nærmest historisk med en dansker placeret så højt oppe i EU, sagde statsministeren efter topmødet.

Vestager var oprindeligt kandidat til posten som formand for kommissionen.

Ursula von der Leyen endte dog med at blive nomineret til den magtfulde post.

Hendes udlægning af Vestagers fremtidige stilling bekræftes af Morten Løkkegaard (V), der er medlem af parlamentet og den liberale gruppe.

Han mener, at von der Leyen løber fra en klar aftale om, at Vestager og Timmermans skulle være ligestillede.

- Det er uacceptabelt og stærkt bekymrende. Det har vi i den liberale gruppe sat som betingelse for at ville indgå en aftale, at de var.

- Nu må vi se, hvordan vi skal fortolke hendes udsagn, men jeg kan ikke se, at vi kan støtte von der Leyen, hvis Margrethe Vestager bliver sat til siden, siger Morten Løkkegaard.

