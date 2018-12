Kvindekrisecentre efterlyser psykologhjælp til kvinder, der forlader voldelige forhold. Mange har diagnoser.

Når en voldsramt kvinde søger hjælp hos et krisecenter, får hun beskyttelse og lægehjælp.

Men en stor del af de hundredvis af kvinder, der hvert år søger ly for et voldeligt forhold, har faktisk så store psykiske problemer, at de forinden har fået behandling i psykiatrien.

Det viser en redegørelse fra Børne- og Socialministeriet. Og tallene vidner ifølge Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) om, at der er brug for psykologhjælp til de voldsramte kvinder.

- Denne her gruppe af kvinder har komplekse problemer. Og at leve i et voldeligt forhold forværrer den situation, siger Niels Christian Barkholt, der er formand for LOKK.

19 procent af de kvinder, der kom til et krisecenter i 2017, var diagnosticeret med angst, viser redegørelsen fra ministeriet. Otte til ni procent har diagnoser som personlighedsforstyrrelser eller depressioner.

- De kan også have misbrug af piller, alkohol eller andre rusmidler, simpelthen for at dulme smerten, forklarer Niels Christian Barkholt.

Han mener ikke, at kvinderne får god nok hjælp, som det er i dag. Voldsramte kvinder har nemlig ikke ret til anden psykologhjælp end ti timer gennem egen læge.

Og her skal de selv betale halvdelen af udgifterne, hvilket mange ifølge LOKK ikke har råd til, da de er på overførselsindkomst.

- Børn har ret til at få en psykolog. Nogle steder vil den psykolog, der ser børnene, også tale med kvinden. Men det bliver meget nødtørftigt. Og det er helt uholdbart, siger Niels Christian Barkholt.

