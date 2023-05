Hun er Danmarks mest populære borgmester - og samtidig en af de yngste.

30-årige Christina Krzyrosiak Hansen (S) går i begyndelsen af juni på otte måneders barsel, når hun i august efter planen skal føde sit og SF'eren Jacob Marks fælles første barn.

Og over for TV 2 Øst åbner hun nu op for nogle af sine tanker i forbindelse med det at forlade borgmestertjansen i en længere periode.

Det er nemlig ikke hverdagskost, at borgmestre går på lang barsel, da de ofte er lidt ældre end Christina Krzyrosiak Hansen, der blev borgmester i Holbæk Kommune som 25-årig - den yngste nogensinde i Danmark.

Og det bliver svært at forlade borgmesterposten i en periode.

46 procent af alle afgivne stemmer i Holbæk Kommune gik personligt til Christina Krzyrosiak Hansen i 2021. Det var den højeste andel af personlige stemmer ved valget.

»Det har jeg gjort mig rigtig mange overvejelser om. Det bliver megasvært. Jeg mener det jo, når jeg siger, at jeg elsker Holbæk Kommune – geografien, befolkningen og medarbejderne. Det bliver megasvært at slippe det. Men det skal jeg,« siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Hun har haft »mange tanker« om det at skulle være på barsel og borgmester samtidig, og hun vil gerne leve et så normalt liv på barsel som muligt, så derfor har de i kommunen fundet en afløser i perioden.

Det bliver Lars Qvist, der er Socialdemokratiets politiske ordfører i Holbæk Kommune, og han har ifølge TV 2 Øst gjort det klart, at han havde brug for, at der ikke sad en anden borgmester og styrede ham fra kulissen.

Så de har aftalt, lyder det, at hun blander sig helt uden om gennem hele barselsperioden.

Christina Krzyrosiak Hansen og Jacob Mark blev forlovede tilbage i 2021, og i marts fortalte de omverden, at de skal være forældre til en lille dreng til sommer.