I forrige weekend blev 19-årige Lauritz Lindboe Wind overfaldet og gennembanket i den københavnske festgade, Gothersgade.

Billederne af den foreslåede unge mand gik viralt, og forargelsen spredte sig hurtigt. Også hos Venstres næstformand og retsordfører, Inger Støjberg.

Tirsdag eftermiddag besøgte Inger Støjberg Lauritz og hans mor, Karina Lindboe Wind, der efter overfaldet har forsøgt at råbe politikerne op, bl.a. ved at arrangere en demonstration ved Christiansborg.

»Stort set alle i Lauritz' vennekreds er blevet overfaldet. Det sker i S-togene og på gaderne, når de skilles en lille smule fra gruppen af venner. Men politiet har tydeligvis ikke ressourcer nok, så derfor råber vi op,« forklarer Karina Lindboe Wind.

Lauritz Lindboe Wind blev den 22. februar sendt på traimecenteret på Rigshospitalet efter et voldsomt overfald. Her ses han halvanden uge efter sammen med sin mor Karina Lindboe Wind. Foto: BT Vis mere Lauritz Lindboe Wind blev den 22. februar sendt på traimecenteret på Rigshospitalet efter et voldsomt overfald. Her ses han halvanden uge efter sammen med sin mor Karina Lindboe Wind. Foto: BT

Hendes søn var forrige fredag taget i byen. Da han og en kammerat går ud fra natklubben for at ryge en cigaret, bliver han pludselig revet hårdt i armen af en mand i en Northface-jakke.

Få sekunder efter bliver Lauritz ifølge vidner slået og sparket i hovedet og besvimer, inden han bliver kastet ud på vejen, hvor to andre tramper ham i hovedet.

En 18-årig mand er siden blevet varetægtfængslet efter en uges efterlysning, mens to andre gerningsmænd er på fri fod.

Voldsepisoden får nu Inger Støjberg, retsordfører for Venstre, til at sende et klart budskab:

»Mere overvågning i nattelivet er simpelthen nødvendigt. Politiet kan ikke være alle steder på en gang, så mere tv-overvågning skal fange de voldsmænd, som i dag slipper af sted med tilfældige overfald,« siger hun.

Hvor omfattende skal overvågningen være? Skal hvert et hjørne af en festgade være dækket?

»Hvis man har omfattende tv-overvågning som i Jomfru Ane Gade i Aalborg, så kan politiet følge, hvad der sker i 'real time' og gribe ind, når der er optræk til vold. Det har haft en klar effekt,« siger Støjberg.

Venstre er splittet

Spørgsmålet om mere overvågning har i lang tid splittet Venstre. Mens den liberale fløj mener, at overvågningen ikke må krænke friheden til at færdes frit, mener den konservative fløj i Venstre, anført af Inger Støjberg, at mere overvågning er et nødvendigt onde.

»Jeg føler mig selv mere tryg af overvågning, men der er nogen, som er mere bekymrede for det end mig - også i mit eget parti. Det vigtigste er at forhindre, at overvågningen misbruges, hvis vi skruer op for det,« siger Inger Støjberg.

Men hvorfor tror du, at mere overvågning vil have en effekt?

»Det har i hvert fald en effekt, når voldmændene skal identificeres. Som præventivt middel er det mere tvivlsomt, om overvågning er løsningen.«

Lindboe Wind blev natten mellem fredag og lørdag den 22. februar overfaldet, slået bevidstløs og kastet ud foran en bil. Sådan så han ud i dagene efter overfaldet. Privatfoto Vis mere Lindboe Wind blev natten mellem fredag og lørdag den 22. februar overfaldet, slået bevidstløs og kastet ud foran en bil. Sådan så han ud i dagene efter overfaldet. Privatfoto

Det Kriminalpræventive Råd (DKR) har flere gange angrebet påstanden om, at mere overvågning fører til færre overfald. Tv-overvågning virker bedst mod planlagt kriminalitet som tyveri af biler på parkeringspladser, mener rådet.

»Når vi taler om vold i bybilledet eller nattelivet, er den type vold jo ikke rationel. Vi taler om handlinger, der foregår i affekt,« siger konsulent i DKR, Hans Peter de Place, til DR.

Men Inger Støjberg køber ikke helt argumentet.

»Når vi hører om det her overfald (på Lauritz, red.), så virker det meget planlagt. Det er hjerteskærende, at det foregår sådan. Men derfor mener jeg også, at mere overvågning skal gå hånd i hånd med flere gadebetjente,« siger hun.

Folketinget behandler lige nu et lovforslag, som vil gøre det nemmere for private og offentlige myndigheder at tv-overvåge arealer.