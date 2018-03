Flere DR-profiler og fællestillidsmanden Henrik Wilmar begræder regeringen og Dansk Folkepartis aftale om rammen for DR's økonomi de kommende fem år. Men statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) reaktion på aftalen er en helt, helt anden.

På Facebook har Løkke således delt en Venstre-annonce med et billede af et gammelt fjernsyn og teksten 'Licens er noget vi afskaffer'. Ordvalget virker alt andet end tilfældigt. For det er blot et par år siden, at DR kaldte en kampagne mod sortseere 'Licens er noget, vi giver til hinanden'.

Løkkes deling af billedet kan således sagtens tolkes som en lidt flabet kommentar til den position DR har haft igennem mange år, hvor alle danske husstande var pålagt at betale licens. Fremover skal DR finansieres over skatten via et lavere personfradrag.

DR's fællestillidsmand Henrik Wilmar synes, det er rimeligt, at alle ikke skal betale det samme for DR fremover, men han ser også en risiko ved at afskaffe licensen og i stedet finansiere DR via skattebilletten.

»Det er fint, at studerende og andre, der ikke tjener så meget, slipper billigere for at se DR. Det er helt rimeligt. Jeg frygter dog, at armslængdeprincippet ryger fløjten og bliver lidt for afhængige af politikerne, så det går ud over den uafhængige og kritiske journalistik. Jeg kan godt frygte, at vagthunden fremover kan ende med at blive lænket,« siger han til BT.

Regeringen og Dansk Folkeparti har også besluttet at beskære DR's budget med 20 procent over de næste fem år.