TV 2s historier om børn helt ned til seks år, som er blevet udsat for en række voldsomme hændelser på Borup Skole i Køge, har de seneste dage skabt heftig offentlig debat.

Men også mediernes dækning af historien er problematisk, fordi TV 2 ikke oplyser, hvilken etnisk baggrund børnene har.

Sådan lyder kritikken nu fra flere politikere.

»Mistanken falder automatisk på mellemøstlige indvandrerbørn, fordi statistikken sandsynliggør det, men der er ingen grund til at bidrage til den slags mistanker, hvis det er forkert,« lød det fra De Konservatives Rasmus Jarlov mandag på det sociale medie X før han fortsatte:

»Hver gang, der har været et terrorangreb eller dominansvold, kører dette i ring: Nogen siger eller antyder, at det sandsynligvis er folk fra Mellemøsten og bliver angrebet af frådende aggressive horder, som beskylder dem for at have fordomme og være racister. En uge senere kommer det frem: Det var folk fra Mellemøsten. Hvorfor skal vi gennem det hver evig eneste gang?«

Flere brugere på det sociale medie kritiserede efterfølgende Jarlov for at blande etnicitet ind sagen.

Selv skriver han, at han blot konstaterer, at mistanken, om at indvandrere står bag overgrebene på jævnaldrende børn, allerede er opstået flere steder på sociale medier.

B.T. har kontaktet den sygemeldte Rasmus Jarlov for en kommentar, men han er ikke vendt tilbage.

Rasmus Jarlov mener, det er et problem at medierne ikke nævner, hvilken etnisk baggrund børnene i sagen fra Køge har. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Jarlov mener, det er et problem at medierne ikke nævner, hvilken etnisk baggrund børnene i sagen fra Køge har. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

På Facebook kan man i kommentarerne til blandt andet TV 2s artikler om sagen se, hvordan flere brugere skriver påstande om, hvilken etnicitet børnene har, og skriver kommentarer som »sikkert flygtninge«.

Flere spekulerer også i, hvorvidt »medierne holder etniciteten hemmelig«, og om det er »på grund af politisk korrekthed«.

Hos Dagbladet Politiken har man valgt at lukke for kommentarsporet til en artikel om sagen »af hensyn til vores fællesskabsregler og ønsket om en god debattone«.

På Christiansborg mener Alex Ahrendtsen, Dansk Folkepartis undervisningsordfører, at det er vigtigt, at medierne lægger så meget som muligt frem i sagen – herunder hvilken etnisk baggrund børnene i sagen har.

»Ellers opstår der en masse myter og formodninger. Vi skal vide, hvilken baggrund de har. Det har vi krav på,« siger Alex Ahrendtsen og fortsætter:

»Lad os få det ud. Hvis det er danske børn, så dør den del af diskussionen, og så er det fint. Men lad os få det lagt frem, så vi kan have en oplyst samtale om problemet,« siger han.

Hans partifælle Anders Vistisen, der sidder i Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti, er også stemplet hårdt ind i debatten om sagen fra Køge i et opslag på det sociale medie X.

Vi forlanger at kende den etniske baggrund hos de elever på Borup Skole i Køge, der har udsat børn i alderen 6-11 år for systematisk grov vold, seksuelle overgreb og trusler mv., uden at skolen har bortvist eleverne.



Danskerne fortjener at vide, hvad der foregår i Danmark. — Anders Vistisen (@AndersVistisen) February 13, 2024

Han skriver i en sms til B.T., at han ikke har nogen viden om, hvilken baggrund børnene har.

»Men jeg mener, at det er et svigt af myndighederne og pressen, at det ikke oplyses, så man kan undgå spekulationer,« skriver han.

B.T. har rakt ud til både SF og Enhedslisten for at høre, hvad de mener i spørgsmålet om offentliggørelsen af de involverede børns etnicitet. Ingen af de to partier har nogen kommentarer.

Hos TV 2 forklarer journalistisk chef Christina Agger, at TV 2 har gjort sig grundige overvejelser om, hvilke oplysninger de skulle bringe om de pågældende børn.

»Der er tale om mindreårige børn. Derfor har vi altså valgt at udelade visse detaljer. Vi som medier har et helt særligt ansvar, og i den forbindelse har vi valgt, hvilke oplysninger vi mener er relevante at videregive,« siger Christina Agger til B.T.

TV 2 har ikke i kølvandet på modtagelsen af historien genovervejet beslutningen, forklarer Christina Agger.

»Der er en stor interesse, men der har vi vurderet, at interessen fra offentligheden ikke vejer tungere end hensynet til, at de her små børn ikke skal kunne identificeres af en bred offentlighed,« siger hun.

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye har sagt, at han »er glad for, at Køge Kommune tager sagen meget alvorligt«.

B.T. har spurgt Tesfaye, om han mener, at de pågældende børns etniske baggrund burde nævnes i dækningen af sagen, og om hvad han mener om politikernes offentlige spekulationer i børnenes etnicitet.

Det ønsker ministeren ikke at kommentere, lyder det i en mail fra ministeriets presseafdeling.

Mattias Tesfaye skriver mandag morgen til TV 2, at hans ministerium nu vil tage kontakt til alle landets kommuner for at få overblik over, hvorvidt sagen fra Borup Skole er enkeltstående.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.