Både departementschefer i Statsministeriet, Fødevareministeriet og Justitsministeriet kan drages til ansvar for pligtforsømmelser og tjenesteforseelser, lyder en af konklusionerne i Minkkommissionens rapport.

Det samme gælder for rigspolitichef Thorkild Fogde.

Det erfarer B.T. fra flere kilder, som har indsigt i Minkkommissionens rapports konklusioner.

Især den voldsomme kritik af Mette Frederiksens departementschef, Barbara Bertelsen, er iøjenfaldende.

Ifølge B.T.s oplysninger vurderer kommissionen, at hun har begået 'tjenesteforseelse af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar.'

De øvrige departementschefer, der står for skud, er Henrik Studsgaard og Johan Legarth, erfarer B.T.

Netop nu afsløres Minkkommissionens rapport for medlemmerne af Folketingets Granskningsudvalg. Herefter vil rapporten blive offentliggjort på Folketingets hjemmeside. Det sker klokken 13.00 torsdag eftermiddag.

Flere borgerlige partier, herunder Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, har allerede meldt ud, at de uanset Minkkommissionens konklusioner mener, at der skal foretages en uafhængig advokatundersøgelse, der skal undersøge om der er grobund for en rigsretssag mod Mette Frederiksen.

Men det helt afgørende er regeringens parlamentariske grundlag, nemlig støttepartierne Enhedslisten, SF og Radikale Venstre.

Her ser man især til Radikale og Enhedslisten, som har været mest kritiske.

De har forklaret, at det afgørende for dem er om rapporten i tilstrækkelig grad påviser, at regeringen gennemførte den ulovlige aflivning af alle danske mink med såkaldt »forsæt«. Altså om man vidste man brød loven.

Den radikale leder Sofie Carsten Nielsen har desuden fortalt, at hvis man mener regeringen har handlet »groft uagtsomt,« så kan en advokatundersøgelse også komme på tale, da hun siger, at det så »peger i retning af, at der så er en eller anden form for juridisk overtrædelse«