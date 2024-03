DF'eren får central plads i stor valgdebat forud for EU-parlamentsvalget, hvor han vil udstille skinproces.

Dansk Folkepartis Anders Vistisen skal møde formanden for EU-kommissionen, Ursula Von Der Leyen, i en stor debat i Maastricht forud for EU-parlamentsvalget.

Det højreorienterede parlamentsparti Identitet og Demokrati (ID), der har Vistisen som medlem, har udpeget danskeren til at være partiets repræsentant i debatten, hvor de forskellige EU-partier stiller med deres såkaldte spitzenkandidat.

- Vi har besluttet at blande os i debatten, fordi vi hellere vil have, at man taler til os end om os. Vi ved, at Von Der Leyen taler om den skadelige indflydelse, vi vil have, og det vil vi gerne imødekomme, siger Anders Vistisen.

Hvert af EU-parlamentets partier udpeger forud for valget i juni en spidskandidat – spitzenkandidat. Det er partiets bud på en ny formand for EU-Kommissionen.

Der er lagt op til, at spidskandidaten fra det største parti efter valget får formandsposten, som Ursula Von Der Leyen fra det konservative EPP har i dag.

Det EU-kritiske parti ID anerkender dog ikke konceptet spitzenkandidat. Partiet har derfor ingen i den position, og Anders Vistisen skal blot være repræsentant for gruppen i debatten.

- Vi deltager for at udstille, at det er en skinproces, siger han.

Han og resten af ID-partiet er nemlig overbevist om, at de andre partier ikke ville støtte dem som kommissionsformænd, hvis de i et tænkt scenarie blev det største parti efter valget.

Det har Anders Vistisen tænkt sig at spille på i debatten.

Her vil hans første spørgsmål til de andre partier være, om de vil pege på ID, hvis de blev det største parti.

Her forventer han et klart nej – og det vil udstille, at de andre kandidater bare er der for at ”holde på deres topjob”, mener Vistisen.

Debatten i Maastricht, Holland, finder sted den 29. april og har karakter af en større begivenhed, der sendes i flere europæiske lande.

Flere partier mangler stadig at udpege deres spidskandidater, men det ligger fast, at Ursula von der Leyen repræsenterer EPP.

/ritzau/