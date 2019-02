Spidskandidaten Peter Kofod var med til at få Anders Vistisen til at genopstille til Europa-Parlamentet.

Dansk Folkeparti valgte mandag at gøre Peter Kofod til partiets spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget 26. maj.

Anders Vistisen må nøjes med at være stillet op som nummer to på Dansk Folkepartis partiliste.

Sidste år udtalte han, at han kun kunne se sig selv genopstille til Europa-Parlamentet, hvis det blev som spidskandidat.

Her er fem skarpe spørgsmål til Anders Vistisen:

* Spørgsmål: Sidste år var der udtalelser, hvor du sagde, at hvis du ikke blev spidskandidat, ville du stille og roligt konkludere, at du skulle bruge din hverdag på noget andet end politik. Hvad har fået dig til at genoverveje at stille op som nummer to på listen?

- Min første reaktion var, at det havde jeg svært ved at forestille mig. De ting, der fik mig til at genoverveje det, var for det første, at Peter Kofod og jeg har været venner gennem mange år, og vi har før siddet sammen i et meget tæt samarbejde.

- Peter havde en lang snak med mig om, hvilken rolle han kunne forestille sig, at jeg skulle udfylde i Europa-Parlamentet, hvis vi begge bliver valgt.

- Han var meget åben om, at det stadig er en meget central rolle i forhold til det liv i Europa-Parlamentet, jeg har passet som gruppeformand indtil nu.

- Derfor, og på baggrund af at vi har haft det her tætte venskab og samarbejde før, vurderede jeg med min familie, at det kunne jeg godt se mig selv i.

- Derfor genovervejede jeg det og sagde til Peter, at jeg godt kunne stille mig til rådighed, hvis han og jeg skulle lede den valgkamp frem mod Europa-Parlamentsvalget 26. maj.

* Spørgsmål: Når du ser tilbage på de udtalelser sidste år, er du så ærgerlig over det forløb? Hvad tænker du om det?

- Det var aldrig min intention, at det interview skulle forstås på den måde (at Anders Vistisen stillede krav om at blive spidskandidat, red.), det blev udlagt som. Jeg er da ærgerlig over, at det er blevet forstået på den måde, det er jeg da.

* Spørgsmål: Vurderer du, at det har skadet dig internt i partiet, altså dine muligheder for at blive spidskandidat?

- Det har jeg ikke indtryk af. Det er i hvert fald ikke det, jeg har fået at vide, der er begrundelsen for, hvorfor Peter bliver spidskandidat. Det må andre være bedre til at svare på.

* Spørgsmål: Hvem har givet dig beskeden om, at det ikke bliver dig, og hvad har du fået at vide?

- Jeg har haft en løbende dialog, jeg tror næsten 15 møder med Kristian Thulesen Dahl (Dansk Folkepartis formand, red.). Det er en dialog, Kristian og jeg har haft sammen.

* Spørgsmål: Og indholdet af den dialog?

- Det er så den konklusion, at Kristian rigtig gerne vil have, at jeg fortsætter i Europa-Parlamentet, og derfor har man lavet en partiliste, hvor Peter Kofod står som nummer et og jeg som nummer to.

- Det er et tilbud, jeg er glad for at have fået.

