Fredag strammede regeringen endnu engang de restriktioner, der skal forhindre spredningen af Covid-19.

Fra lørdag kl. 12 skal barer, caféer og restauranter i hele landet lukke klokken 22:00. Gæster skal bære mundbind, indtil de sætter sig, og forsamlingsforbuddet bliver sænket fra 100 til 50 personer.

Professor i virologi, Søren Riis Paludan, mener helt overordnet at de nye tiltag er fornuftige.

»Når man nu vælger at gøre noget, så synes jeg, det er fint, at man sætter ind i fritidsdelen af folks liv snarere end i den professionelle del. Jeg tror sagtens, det kan bidrage til, at folk får lidt mindre kontakt i den kommende tid og dermed nedbringe smitten,« siger Søren Riis Paludan, der er ansat på Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet.

De nye Corona-tiltag - Restauranter, barer og caféer skal lukke klokken 22 i hele landet. Også hvis der er tale om private arrangementer på restaurationerne.



- Der indføres krav om mundbind eller visir, når man står eller går på en restaurant indføres i hele landet. Og det gælder både gæster og ansatte.



- Fester i private hjem bør også lukke klokken 22, men det er en anbefaling og ikke et lovfæstet krav.



- Både private og offentlige arbejdspladser opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra, i det omfang det er "muligt og hensigtsmæssigt".



- Der indføres skærpede besøgsrestriktioner på sygehuse og plejehjem.



- Forsamlingsforbuddet sænkes til 50 personer i hele landet. Arrangementer, hvor man sidder ned, vil det dog fortsat være tilladt at være op til 500 personer. Det gælder eksempelvis sports- og kulturarrangementer.



- Myndighederne opfordrer borgere til at rejse med offentlig transport uden for myldretiden.



- Derudover opfordres borgerne til generelt at begrænse deres sociale samvær.



- Restriktioner og anbefalinger gælder fra lørdag 19. september og indtil videre frem til 4. oktober.

Særligt kravet om at lukke barer og restauranter klokken 22:00, mener han, kan have en effekt, da det rammer en af de grupper, der smitter mest: De unge.

»Man ønsker at ramme de unge, og det gør man ved at lukke ned i restaurationsmiljøet efter 22:00. Ægtepar, der er ude og spise, går hjem klokken 22:00. Efter det tidspunkt er det især det unge segement, der er ude.«

Kravene til restauranterne er ifølge Søren Riis Paludan effektivt, fordi det forhindrer folk i at møde mennesker, de ikke kender og på den måde danne nye smittekæder.

Hvis der i de kommende uger og måneder skal indføres flere restriktioner - hvilket ifølge eksperten er meget sandsynligt - så vil det formentlig ramme fritidslivet, da samfundsøkonomien har vist sig at lide voldsomt under nedlukning af uddannelser og arbejdspladser.

»Jeg tror, man vil lukke ned i folks fritidsliv snarere end i det professionelle liv. To steder, man kan stramme skruen, er, at reducere forsamlinger, så de bliver færre end 50 og indføre, at restauranter slet ikke kan have åbent,« siger han.

Der er dog en af de nye restriktioner, som Søren Riis Paludan ikke er begejstret for. Det er anbefalingen om, at private sammmenkomster skal slutte klokken 22:00.

»Jeg kan ikke lide, når man begynder at blande sig i folks privatliv. Det er ikke til private sammenkomster, at smittekæder krydses. Det er ude i det offentlige liv. Der kommer ikke andre gæster til din private fest efter klokken 22:00,« siger han.

Restriktionen om at lukke private fester klokken 22:00 er dog kun en anbefaling og ikke et lovkrav.