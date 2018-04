Theresa May går under navnet The Ice Lady.

Navnet er kraftigt inspireret af tilnavnet til den eneste anden kvindelige britiske premierminister, Margaret Thatcher, der blev kendt som The Iron Lady.

Og navnet Ice Lady passer ret godt til May, mener blandt andet Erik Weir, der analyserer britisk politik for P1 Orientering, er britisk statsborger og har fulgt det til tider temmelig kaotiske parlament i Westminster i mere end 30 år.

»I betragtning af at hun stadig er stående og gående, så passer det meget godt. For det er imponerende,« siger Erik Weir om den britiske premierminister, der har kæmpet sig op ad bakke efter bakke, siden hun overtog posten i 2016.

Og derfor er det heller ikke en iskvinde i en stærk magtposition, der besøger Danmark i dag. Theresa May har fået hug fra højre, venstre, fra Skotland, fra Nordirland og fra EU i de seneste to år, siden briterne stemte for at forlade EU. Siden da har hun været fanget som en lus mellem ikke to negle, men en hel masse.

God kemi

»Løkke ved godt, at der kommer en anskudt hare, der ikke har det så godt på hjemmefronten,« siger Erik Weir og fortæller, at der faktisk er en ret god kemi mellem de to regeringsledere.

Og Løkke gør klogt i at holde sig gode venner med May.

For Danmark har mere brug for May og Storbritannien end omvendt.

»Løkke skal klappe hende lidt på ryggen og fortælle, hvor fint hun har tacklet nervegasangrebet i Salisbury.«

Samtidig vil Theresa May nok minde Danmark om, at det ville være en god idé at få en god frihandelsaftale med briterne.

»Hun vil nok give et vink med en vognstang om, at det er godt at være gode venner med hende. Hun kan jo bare sige: ’Jeres fiskere fisker ret meget i de britiske farvande’. Og det har hun jo ret i,« siger Erik Weir om risikoen for danske fiskeres fangstmuligheder, hvis briterne trækker sig helt ud af EUs fiskekvotesystem og beslutter, at kun britiske fiskere kan fiske i britiske farvande.

Holder fest og kæmper

Og det viser ret godt, at hun er en dygtig politiker. Selv når hun er meget presset, holder hun fast og kæmper for sin ret. Og det har hun ganske enkelt også været nødt til at gøre. For siden hun overtog posten som premierminister efter David Cameron, har hun stået over for den ene kæmpe udfordring efter den anden. May var oprindeligt for at blive i EU – men briterne stemte sig ud, og som premierminister er hun så nødt til at arbejde for det.

»Det er faktisk imponerende, at hun stadig sidder på posten efter al den modstand, hun har stået overfor,« sagde direktør i tænketanken Center for Policy Research Daniel Mahoney sidste år.

Denne tænketank er grundlagt af Margaret Thatcher, og et billede af Jernladyen Thatcher er også det første, man ser, når man går ind gennem hoveddøren.

Theresa May giver ikke meget af sig selv personligt og virker meget privat. Hun er gift med Philip May, og de to mødte angiveligt hinanden gennem den nu myrdede tidligere pakistanske premierminister, da de gik på universitetet i Oxford. Parret har ingen børn. De bruger meget tid på at vandre, og May er stor cricketfan. Hun er datter af en præst og går ofte i kirke om søndagen.

Hun blev premierminister i 2016, da David Cameron gik af som en direkte konsekvens af, at briterne havde stemt sig ud af EU. Cameron havde sat alt ind på, at man skulle blive i EU, så han kunne ikke blive siddende efter det nederlag.

Inden May blev premierminister, var hun indenrigsminister. Her gjorde hun det godt og var en stærk minister på den post. Hun stod for lov og orden og flere penge til politiet. Siden hun blev premierminister, er der blevet skåret i politiet, og hun fremstod specielt i begyndelsen af sin regeringsperiode direkte kluntet.

På en partikongres i Manchester gik det helt galt. Hun holdt tale, og på væggen bag hende var der hængt et slogan op med bogstaver, der var sat op hver for sig. Men bogstaverne begyndte at falde ned fra væggen, og samtidig fik May et anfald, så hun hostede og spruttede.

»Det var totalt patetisk, og man tænkte bare: ’Hold kæft, det ser ikke godt ud’,« husker Erik Weir.

Erik Weir er imponeret over, at May stadig kan kalde sig premierminister, for hun har i den grad mødt megen modstand. Det konservative parti er delt i en lille gruppe, der gerne ville blive i EU, og en gruppe, der gerne vil mindeligt ud af unionen, men beholde et godt samarbejde. Men så er der også de helt indædte brexit-tilhængere. En flok løse kanoner, der gang på gang angriber May, når de ikke synes, hun får indrømmelser nok fra EU.

En af de førende hedder Jacob Rees-Mogg, der for nylig i protest mod den midlertidige fiskeriaftale, briterne har forhandlet med EU, ville sejle ned ad Themsen i London og kyle fisk ud af båden. Men så blev han stoppet af Londons trafikstyrelse på grund af problemer med licens til båden. Så kom en endnu mere indædt brexittilhænger, den tidligere leder af Ukip, Nigel Farage, til og kylede torsk i vandet.

Noget af et cirkus

Og så er der de magtfulde folk omkring hende. Dem, der burde støtte hende. Blandt andet udenrigsminister Boris Johnson og brexitminister David Davis.

»Selvom Johnson og Davis siger, at de gør sådan og sådan, så kan hun ikke stole på dem. En af dem vil måske overtage posten som leder,« siger Erik Weir.

Der har flere gange været mange rygter om, at hun skulle afsættes som leder for partiet og dermed fra premierministerposten.

Flere ministre har måttet gå af på grund af skandaler – én af dem, fordi han ikke ’havde opført sig ordentligt over for kvinder’ da metoo-kampagnen var på sit højeste.

Oven i det er hendes konservative parti noget af et cirkus, som hun ikke har styr på. Hun aner grundlæggende ikke, hvad de 30-50 medlemmer af partiet på højrefløjen i partiet kan finde på. Om de stemmer med hende eller imod hende.

Den største fejl

Mays største fejl var, da hun udskrev valg i 2017, selvom hun kunne være blevet siddende til 2020 uden valg. Hun ville have et større mandat og regnede med at få absolut flertal. Det gik galt. Labour fik fremgang, og hendes konservative parti kunne kun akkurat beholde regeringsmagten ved at få støtte fra det temmelig radikale protestantiske nordirske parti DUP. Og dem ved hun heller ikke, hvor hun har.

Så det er en voldsomt presset premierminister, Lars Løkke i dag har besøg af. Og næppe en premierminister, der får endnu en tur i Downing Street number 10 efter næste valg. Hvis hun overhovedet overlever så længe på posten.