'Vi lever i dag med koranklodser i gaderne'.

Sådan skrev formanden for partiet Nye Borgerlige, Pernille Vermund, i september sidste år i en længere opdatering på Facebook om de betonklodser, der er placeret på mange gågader for at forhindre terrorangreb. Det faldt den 30-årige jurastuderende Vincent Morris for brystet

Udtalelsen var racistisk, mente han, og han valgte derfor at gå til Københavns Politi og anmelde partilederen for overtrædelse af straffelovens paragraf 266b, den såkaldte racismeparagraf.

»Jeg mener, politikerne skal være varsomme med, hvordan de formulerer sig. Jeg synes ikke, de skal opildne til had og splittelse ved eksempelvis at kalde betonklodser for koranklodser,« siger han.

Det er ikke rimeligt over for de mange muslimer, der lever et stille og roligt liv i Danmark, mener han.

»Det er en forsvindende lille del af alle muslimer, der begår terror i koranens navn, men det er langt fra sådan, muslimer generelt er. Derfor synes jeg ikke, det skal gå stille hen, når man skriver sådan,« siger Vincent Morris.

Han er ikke selv troende, men er ikke i tvivl om, at han ville blive ked af det, hvis han var muslim og læste, at en politiker kaldte betonklodser for koranklodser.

»Jeg synes, det er hensynsløst og ydmygende skrevet,« siger Vincent Morris, der selv har et forslag til, hvad man kunne kalde klodserne.

Betegnelsen er dog lidt lang, medgiver han:

Vi-har-selv-deltaget-som-en-brigade-i-den-amerikanske-hær-i-en-blodig-krig-hvor-vi-intet-havde-at-gøre-men-ingen-kan-forstå-at-der-pludseligt-kommer-forfærdelige-men-forventelige-reaktioner-i-form-af-terroraktioner-fra-ekstremistiske-grupper-som-intet-har-at-gøre-med-islam-og-koranen-klodser.

Handler det her også om, at du er ganske enkelt er uenig med Pernille Vermund?

»Nej, det har intet med hendes person at gøre. Jeg har bare den juridiske tilgang til det, at jeg gerne vil have afprøvet, hvor grænsen går. Ellers er det ikke til at vide, hvad der bliver det næste.«

Pernille Vermund er ikke blevet hverken sigtet eller tiltalt i sagen, men er forleden blevet afhørt af Nordsjællands Politi. Hun tager det ganske roligt.

»Det er i værste fald spild af politiets tid - og i bedste fald er det vand på min mølle. Der er massiv opbakning til, at vi skal kunne kalde tingene ved det rette navn. Og betonklodserne og blomsterkummerne står der ikke for sjov - men fordi der har været islamisk terror,« siger hun.

Pernille Vermund er ganske sikker på, at omtalen er god for hende med et nært forestående folketingsvalg.

»Jeg kan ikke lade være med at tænke, at tidspunktet ikke kunne være mere belejligt.«