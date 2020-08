Intet er givet på forhånd, men den tidligere SF-formand vurderer, at borgmesterposten er indenfor rækkevidde.

Tidligere udenrigsminister og formand for SF, Villy Søvndal, fortæller til TV SYD, at han vil gå efter borgmesterposten i Kolding Kommune.

Han mangler bare at få det sidste på plads, før han officielt melder sig som kandidat til kommunalvalget i 2021.

- Kandidaturet bunder i, at jeg har fået mange henvendelser fra folk, der gerne ser mig som borgmester i Kolding Kommune. Personligt synes jeg også selv, at Kolding trænger til flere og nye visioner for, hvor man gerne vil hen.

Villy Søvndal forlod kommunalbestyrelsen i Kolding Kommune for 26 år siden. Han sad som medlem fra 1982 til 1994, indtil han blev valgt til Folketinget.

I øjeblikket sidder den 68-årige Villy Søvndal som regionsrådsmedlem i Region Syddanmark.

Villy Søvndal peger selv på, at det er medvinden, SF og Socialdemokratiet har landspolitisk i øjeblikket, der skal hjælpe ham til at få borgmesterposten. Ved kommunalvalget i 2017 fik SF kun 7,1 procent af stemmerne i Kolding.

- Der er ikke noget, der er givet på forhånd, men jeg vurderer, at borgmesterposten er inden for rækkevidde, siger han til TV SYD.

- Det vil selvfølgelig være naturligt for SF at samarbejde med Socialdemokratiet, De Radikale og Enhedslisten i forhold til en borgmesterpost, men jeg kommer ikke til at udelukke et samarbejde med andre partier også. Jeg kommer ikke til at føre snæver blokpolitik, fortæller han.

Det kan dog blive en svær opgave for Villy Søvndal at erobre borgmesterposten. Ved seneste kommunalvalg i 2017 fik de blå partier et stærkt flertal.

Den nuværende Venstre-borgmester Jørn Pedersen var valgets store stemmesluger med flere end 12.000 personlige stemmer.

Villy Søvndal selv har dog også ved tidligere valg kapret rigtig mange af vælgernes stemmer.

Da han stillede op til regionsrådsvalget i 2017 i Region Syddanmark fik han 69.841 personlige stemmer og var den politiker, som fik næstflest.

Han blev kun overgået af regionsrådsformanden Stephanie Lose (V).

Alligevel udviklede valgnatten sig til lidt af en fiasko for Villy Søvndal, da Stephanie Lose ikke inviterede SF med til forhandlingerne om regionsrådets sammensætning.

