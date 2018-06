LA-politikeren fra Slagelse skal holde kontrol med, at statens penge bruges, som Folketinget har bestemt.

København. Folketingsmedlem Villum Christensen (LA) er mandag udpeget som statsrevisor. Dermed er der sat navn på alle seks statsrevisorer.

Ud over Christensen er det Henrik Sass Larsen (S), Henrik Thorup (DF), Britt Bager (V), Frank Aaen (EL) og Klaus Frandsen (R), der fra oktober udgør den uafhængige kontrolinstans.

Villum Christensen er - ud over at sidde i Folketinget - også medlem af byrådet i Slagelse.

I den rolle indgik han i forbindelse med kommunalvalget sidste år en opsigtsvækkende aftale om at dele borgmesterposten med John Dyrby Paulsen (S).

Ifølge den aftale skal Villum Christensen overtage borgmesterposten i Slagelse i 2020. Derfor har han også meddelt, at han ikke stiller op ved næste folketingsvalg.

Villum Christensen har været statsrevisor siden 2016. Statsrevisorerne er egentlig valgt for en fireårig periode. Men LA og De Konservative havde indgået en aftale om at dele posten, så hvert parti fik to år.

Sådan en aftale har de indgået igen. Så i 2020 - samme år som Villum Christensen efter planen skal være borgmester i Slagelse - overtager en konservativ posten som statsrevisor.

De nye statsrevisorer er udpeget mandag, men overtager først posterne til oktober.

Statsrevisorerne er Folketingets vagthunde. Deres opgave er at holde øje med, at statens penge bruges, som Folketinget har bestemt. De seks statsrevisorer er udpeget af partierne efter størrelse.

Men de udtaler sig i hovedreglen i enighed på tværs af politiske skel.

Statsrevisorerne har et tæt samarbejde med Rigsrevisionen, som udfører revisionsarbejdet. Rigsrevisionen ledes af en rigsrevisor, der er en statsansat embedsmand.

Statsrevisorerne kan som de eneste bede Rigsrevisionen om en undersøgelse. Rigsrevisionens beretninger og notater danner grundlaget for Statsrevisorernes arbejde.

