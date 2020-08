Det gavner slet, slet ikke ligestillingen, hvis kvinder får øremærket sygedage til perioder med menstruationssmerter.

Det ville tværtimod være at gøre kvinder en regulær bjørnetjeneste, hvis man gjorde forslaget til lov, mener Dansk Folkepartis ligestillingsordfører, Karina Adsbøl.

Hun reagerer i kraftige vendinger på det forslag, som Sikandar Siddique – løsgænger i Folketinget og tidligere medlem af Alternativet – har luftet på Twitter.

»Jeg synes, det er helt gakket. Jeg kan slet ikke se, hvordan det skulle fremme ligestillingen,« siger hun og fortsætter:

»Han hiver et eksempel frem fra Indien. Ved man lidt om Indien, så vil man også vide, at menstruation er et stort tabu der. Kvinder med menstruation bliver betragtet som urene.«

I Indien kan kvinder og transkønnede nu få menstruationsfri ti dage om året. Ville være klædeligt hvis danske virksomheder fulgte trop https://t.co/dTOHhYwCxm #dkpol — Sikandar Siddique (@SikandaSIDDIQUE) August 11, 2020

Over for B.T. opfordrer Sikandar Siddique den danske regering til kigge på et eksempel fra Indien. Her har en virksomhed givet deres kvindelige og transseksuelle ansatte 10 fridage om året, som de kan bruge, når de har menstruationsgener.

Men forslaget er kontraproduktivt for kvinder på det danske arbejdsmarked, lyder det fra Karina Adsbøl.

»Det ville få den modsatte virkning. Det er ikke med til at fremme ligestillingen, at menstruation skal tænkes, som om det er noget sygeligt.«

Karina Adsbøl (DF) er bestemt imod forslaget om at give øremærkede sygedage til kvinder med menstruationssmerter. Arkivfoto Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Karina Adsbøl (DF) er bestemt imod forslaget om at give øremærkede sygedage til kvinder med menstruationssmerter. Arkivfoto Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Hvis man er syg, så ringer man til sin arbejdsgiver og fortæller, at man er syg. Så er det lige meget, om det skyldes menstruationssmerter eller ej.«

Man kan måske forestille sig, at kvinder med menstruationssmerter teoretisk set kan have flere sygedage årligt sammenlignet med deres mandlige kolleger. Af den årsag kan de måske tage sig ringere ud i deres arbejdsgiveres øjne. Hvad siger du til det synspunkt, at det kan sikre et mere lige udgangspunkt, hvis der blev øremærket nogle dage til menstruationsgener?

»Prøv at høre her. Man skal ikke gøre menstruation til et problem. Det er ganske naturligt, og man gør det netop til et problem ved at komme med sådan et latterligt forslag,« siger Karina Adsbøl.