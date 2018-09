Vildt kaos truer i svensk politik, når stemmerne er talt op natten til mandag.

For når svenskerne i løbet af søndagen møder op på valgstederne, og afgiver deres stemme, vil langt færre end ved sidste valg stemme på Socialdemokratarne. Og mange flere end sidst vil stemme på Sverigedemokratarne.

Det er disse to tendenser, der vil skabe kaos, for ingen af de andre partier har villet samarbejde med de indvandrerkritiske Sverigedemokratarne i de sidste fire år. Men hvis de får 20-25 pct af stemmerne, som målingerne tyder på, bliver det meget svært for andre partier at danne regering.

Skænderiet om udlændingepolitikken eksploderede sent lørdag aften i en net-tv-debat mellem Sverigedemokratarnes Jimmi Åkesson og Centerpartiets leder Annie Löof arrangeret af Sveriges største avis Expressen.

»I vil have mere lukkethed. I vil ud af EU, og I har en utrolig besættelse af svenskhed,« sagde Annie Löof.

Men Jimmie Åkesson slog hårdt igen:

»Dit parti havde regeringsmagten i otte år. Det er jer, der sammen med de seks andre gamle partier har skabt parallelsamfundene, der splitter Sverige. Alligevel står du og beskylder mig. Det er absurd. Det, I har gjort, har ødelagt det svenske samfund,« sagde Jimmie Åkesson.

Skænderiet illustrerer præcist, hvad det er, der splitter Sverige, og hvad der er omdrejningspunktet for det historiske og skæbnesvangre valg, der afgøres i dette døgn.

Jimmie Åkesson, der holdt sin sidste store tale inden valget i Stockholm lørdag aften med fyrværkeri og heavyrock, er den eneste partileder, der angriber den lempelige svenske udlændingepolitik, der bl.a. betød, at Sverige modtog 165.000 asylansøgere i 2015.

Og det synspunkt har stor opbakning hos vælgerne, og kan blive afgørende. Den seneste meningsmåling fra analyseinstituttet Kantar Sifo viser ifølge Altinget at hverken rød eller blå blok står til at få flertal. Det kan gøre Sverigedemokratarne til tungen på vægtskålen.

Hidtil har ingen villet lege med dem, men det er måske slut efter valget.

»Hvis vi får den fremgang, målingerne tyder på, bliver de nødt tyil at bryde isolationen og samarbejde med os,« sagde Jimmie Åkesson lørdag aften til B.T.