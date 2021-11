I Kolding Kommune har det længe lignet et slag om borgmesterposten mellem to tidligere ministre.

Men i et sandt chok af et drama endte en helt tredje kandidat at løbe med borgmesterkæden.

Umiddelbart var det enten SFs Villy Søvndal eller Venstres Eva Kjer Hansen, der skulle være Koldings næste borgmester.

Men da det hele blev gjort op, og den nye borgmester skulle offentliggøres, var det i stedet De Konservatives Knud Erik Langhoff, der over for en ventende presse kunne fortælle, at han blev kommunens nye borgmester.

Da meldingen kom, udløste det jubel hos den Konservative ledelse på Christiansborg, kunne B.T.s udsendte reporter melde om.

Der er tale om en gedigen overraskelse.

Sådan lyder analysen fra B.T.s politiske redaktør, Anders Leonhard Jensen.

»Det er indtil videre det vildeste kup i valgnatten. En tydelig skuffet Villy Søvndal forsøgte efterfølgende at bilde folk ind, at han var tilfreds med aftalen, fordi han fik nogle gode udvalgsposter,« siger Anders Leonhard Jensen og uddyber:



»Skuffelsen lyste ud af ham. Og Eva Kjer Hansen – hun er nok den største taber i Kolding. Hun havde det borgerlige flertal i hus, men tabte alligevel kampen om borgmesterkæderne. Det er et kæmpe sejr til Søren Pape, mens Ellemann må sidde med en ærgerlig smag i munden.«