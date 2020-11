Mindst 273 nordjyder har været smittet med en variation af coronavirus, der stammer fra mink. Det viser data fra i alt 850 tilfælde af covid-19 i Nordjylland, hvor arvematerialet fra de smittede personers virus er blevet kortlagt. De nye data er frigivet fra Statens Serum Institut til forskere i løbet af weekenden.

Det fortæller Lone Simonsen, epidemiolog og professor i folkesundhedsvidenskab ved Roskilde Universitetscenter, til B.T.

Både Lone Simonsen og tidligere direktør i Statens Serum Institut, Nils Strandberg Pedersen, mener – ligesom regeringen, at den danske bestand af mink skal udryddes.

Oplysningerne om de minksmittede nordjyder bekræftes af Statens Serum Institut, som ligger inde med tallene. Tallene forventes desuden at stige, efterhånden som flere testes.

Danske minkfarme er blevet beordret til at aflive alle deres mink. Regeringen har dog angiveligt handlet uden hjemmel i lovgivningen for de minkfarme, som ikke har været ramt eller lå langt fra andre smittede steder. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Danske minkfarme er blevet beordret til at aflive alle deres mink. Regeringen har dog angiveligt handlet uden hjemmel i lovgivningen for de minkfarme, som ikke har været ramt eller lå langt fra andre smittede steder. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg kan på den baggrund ikke se, at regeringen kan handle anderledes, end den har gjort,« siger Lone Simonsen og fortsætter:

»Det er rigtigt mange nordjyder, som er smittet med en minkvariation af covid-19. Sygdommen er gået fra mennesker til mink og så tilbage igen til mennesker. Det har desværre potentiale til at udvikle sig rigtigt alvorligt,« siger Lone Simonsen.

Den tidligere direktør i Statens Serum Institut, Nils Strandberg Pedersen, støtter også regeringen i den omfattende aflivning af samtlige danske mink.

»Jeg mener, at det er for farligt at have den her minkproduktion i Danmark. Jeg havde også rådgivet Mette Frederiksen til at aflive minkene,« siger han og fortsætter:

Jeg havde også rådgivet Mette Frederiksen til at aflive minkene Nils Strandberg Pedersen, tidligere direktør i SSI

»Du skal tænke på, at det er et enormt antal dyr, som man har gående,« siger han.

Hvilken forskel gør det? Smitter mennesker ikke bare hinanden, selv om der ingen mink var?

»Mink er netop de dyr, som man anvender som forsøgsdyr, når man laver undersøgelser med virus. De er enormt modtagelige over for virusinfektioner, og vi kan se, at man ikke kan styre den smitte, som opstår i dem,« siger Nils Strandberg Pedersen og fortsætter:

»Virus forandrer sig også og muterer, når det kommer gennem mink. Det kan betyde, at virus kan mutere, så det ikke er modtageligt for antistoffer eller vacciner,« siger Nils Strandberg Pedersen.

Statsminister Mette Frederiksen (S), da hun sammen med sundheds- og ældreministeren, erhvervsministeren, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut holder pressemøde med præsentation af en række restriktioner i Nordjylland som følge af situationen med covid-19-smitte i mink. Foto: Philip Davali Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S), da hun sammen med sundheds- og ældreministeren, erhvervsministeren, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut holder pressemøde med præsentation af en række restriktioner i Nordjylland som følge af situationen med covid-19-smitte i mink. Foto: Philip Davali

Det var netop, da man opdagede, at 12 personer var smittet med en særlig gren af covid-19, der var mindre følsom over for antistoffer, at regeringen dødsdømte de mange millioner mink i Danmark. Den type af covid-19 stammede netop fra mink.

Statens Serum Institut mente, at netop denne gren af virusset risikerede at forsinke arbejdet med en vaccine samt kunne betyde en øget smitterisiko. Også for folk, der allerede havde haft covid-19.

Nu ser det ud til, at netop denne type af virusset – kaldet 'cluster 5' - er væk. De 273 nordjyder er således ikke smittet med netop denne særligt problematiske form for covid-19, men blot en anden type, hvor man på virussets dna kan se, at den har været gennem mink.

Covid-19 muterer hele tiden – ganske som andre virussygdomme – for at tilpasse sig omstændighederne, alt efter om den tager ophold i mennesker, flagermus, mink eller en helt fjerde type vært.

Minkavler Frank Andersen, 48 år, ved sin minkfarm i Hjørring i Nordjylland. Han tror ikke, han vender tilbage til at være minkavler, når hans bestand er slået ned. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Minkavler Frank Andersen, 48 år, ved sin minkfarm i Hjørring i Nordjylland. Han tror ikke, han vender tilbage til at være minkavler, når hans bestand er slået ned. Foto: Mads Claus Rasmussen

Når sygdommen springer fra mink til menneske, kan man se det i virusset.

»Vi har allerede set en farlig mutation. Den kan sagtens mutere igen,« siger Lone Simonsen.

Professor i infektionsmedicin på Aalborg Universitetshospital Henrik Nielsen forklarer, at der helt tydeligt sker smitte mellem mennesker og mink.

»Der sker en udveksling af sygdommen mellem de to arter, det er klart,« siger han.

»Det er dog tvivlsomt, om det kommer til at betyde noget for folkesundheden. Vi kan sagtens stå om en måned og så se, at det var helt unødvendigt, at vi aflivede alle de mink,« siger han og fortsætter:

»Det er bare en kattepine at være i for regeringen, for hvis det viser sig, at der opstår et problem, så kan vi ikke vente med at handle,« siger han.

»Jeg kan ærligt ikke selv sige, hvad jeg ville gøre, hvis jeg var Mette Frederiksen. Det er ikke et spørgsmål, som alene er op til fagfolk. Det er en risikovurdering, som alle kan og bør tale med om,« siger han.