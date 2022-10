Lyt til artiklen

Politikerne sover med støvlerne på. Valgplakaterne er printet, og frivillige er klar til at klatre i lygtepæle.

Denne uge kulminerer en dramatisk periode i dansk politik – og kickstarter en endnu mere dramatisk valgkamp.

»Der er så meget spænding. Jeg tør godt love, at det her valg kommer til at gå over i historien,« siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

Alle har blikket rettet mod statsminister Mette Frederiksen (S). Hvornår trykker hun på knappen? Hvis hun da overhovedet trykker på den?

B.T. giver her et overblik over scenarierne for den kommende uge i dansk politik, hvor der ventes at blive udskrevet Folketingsvalg. På den ene eller anden måde.

Det hele udspringer af, at Radikale Venstre siden forsommeren har truet med at vælte regeringen, hvis Mette Frederiksen ikke selv udskriver valg senest ved Folketingets åbning.

Og Folketingets åbning er på tirsdag 4. oktober. I praksis kan valgudskrivelsen dog trækkes helt til torsdag.

Scenarie 1 er, at Mette Frederiksen stiller sig på talerstolen, holder sin åbningstale og udskriver valg tirsdag, når det nye folketingsår begynder.

»Åbningstalen er en glimrende mulighed at bruge til en valgudskrivelse,« siger Joachim B. Olsen.

Scenarie 2 er, at hun venter med at udskrive valg til onsdag.

»På den måde får hun ekstra shine med både åbningstale og valgudskrivelse,« siger Joachim B. Olsen.

Scenarie 3 er, at hun udskriver valg torsdag, når der er åbningsdebat i Folketingssalen.

Scenarie 4 er, at Radikale Venstre vælter regeringen på torsdag.

Hvis Mette Frederiksen ikke selv har udskrevet valget inden da, kan støttepartiet benytte åbningsdebatten til at stille et mistillidsvotum til regeringen.

Torsdag er den første dag, partierne har mulighed for at fremsætte forslag, herunder stille mistillidsvotum, i Folketingssalen.

Det er dog ikke så realistisk, at vi når helt til scenarie 4, mener Joachim B. Olsen.

»Jeg kan ikke rigtig se, hvad hun vinder på den. Den tror jeg ikke så meget på,« siger han.

Men hvilket scenarie er så mest realistisk?

»Det tør jeg ikke rigtig gætte på... Lidt forsigtigt tror jeg måske på tirsdag,« siger han.

Når valget bliver udskrevet, styrter alle afsted. Der er lagt op til en ekstremt spændende og dramatisk valgkamp, vurderer Joachim B. Olsen.

»Vi står over for det, der tegner til at blive det vildeste valg siden 1973. Der er så mange bevægelser i gang,« siger han.

Noget af det spændende bliver selvfølgelig, om rød blok eller blå blok vinder valget, nævner Joachim B. Olsen.

Men det spændende bliver især også, hvilken rolle Lars Løkke Rasmussen kommer til at spille, når valgresultatet ligger klar. Om Inger Støjberg kommer i regering efter at være dømt i en Rigsret. Og om Dansk Folkeparti ryger helt ud af dansk landspolitik.

»Det er et meget, meget dramatisk valg, der bliver sat i gang i den her uge. Jeg glæder mig helt vildt,« siger Joachim B. Olsen.

