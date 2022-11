Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nye Borgerlige har indkaldt til et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde. Det oplyser partiets sekretariatschef til B.T.

Emnet for mødet er sagen om Mette Thiesens kæreste, som har overfaldet og opført sig truende overfor en ansat i partiet. Der har været tale om flere tilfælde, hvor Thiesens kæreste har udvist uacceptabel adfærd.

Der vil senere på dagen - altså efter mødet i forretningsudvalget - blive afholdt et ordinært hovedbestyrelsesmøde i Nye Borgerlige, hvor et af punkterne på dagsordenen vil være sagen om Thiesens kæreste.

Her vil medlemmer af hovedbestyrelsen skulle forholde sig til anbefalingen fra forretningsudvalget om hvordan sagen om Thiesens kæreste skal håndteres.

B.T. har spurgt sekretariatschef Lars Eldrup om mødet i forretningsudvalget skal tage stilling til en eventuel eksklusion af Mette Thiesen.

Han oplyser, at der ikke er indstillet et konkret beslutningsforslag, men blot at forretningsudvalget skal beslutte hvordan sagen skal håndteres.

Folketingsgruppen har allerede diskuteret sagen i dag.

Pernille Vermund, formand i Nye Borgerlige, har udtalt til B.T. at hun er utilfreds med Mette Thiesens håndtering af sagen.

Selvom Mette Thiesen har fået direkte besked på at holde sin kæreste væk fra Nye Borgerliges kontorer og arrangementer, så dukkede han alligevel op til festen, hvor han overfaldt den pågældende ansatte, som selv tidligere har været i et forhold med Mette Thiesen.

På det baggrund udtaler Vermund, at hun er utilfreds.

»Ja, det er der vist ingen tvivl om. Hvis nu der havde været tale om et enkelt tilfælde, hvor Mette var uden skyld, så havde det været nemmere at håndtere,« siger Pernille Vermund og fortsætter:

»Men efter de tidligere episoder, så havde hun fået besked på ikke at tage sin kæreste med på arbejde. Det gør hun så alligevel og også til valgfesten, hvor han udviser en helt uacceptabel adfærd. Ansvaret for episoden påhviler derfor også Mette,« siger Vermund.

Vermund udtrykker desuden bekymring for 'det fremtidige samarbejde'.