Der var ikke gået mange sekunder af dagens afhøringer i Minkkommissionen, før der faldt en bombe.

Inden kommissionsformand Michael Kistrup kunne nå at introducere første vidne, tog en bisidder for Mogens Jensens daværende spindoktor nemlig ordet.

Hans klient, Søren Andersen, er nemlig i besiddelse af sin gamle arbejdstelefon fra de hektiske dage i minksagen.

Derfor vil han også udlevere de helt centrale sms'er mellem ham og Mette Frederiksens stabschef, Martin Justesen, til Minkkommissionen.

Det er den samtale, som B.T. tirsdag kunne afsløre, at Martin Justesen havde slettet.

Og det er ikke det eneste, der er slettet. Justesen har nemlig automatisk slettet sms'er på sin telefon, der er ældre end 30 dage.

Onsdag kunne Minkkommissionen så bekræfte over for B.T., at den form for slette-funktion ikke kun har været slået til på spindoktorens telefon.

Både statsminister Mette Frederiksen og hendes departementschef, Barbara Bertelsen, har automatisk slettet sms'er på deres telefoner.

Tomme bure på kombineret minkfarm og pelseri i Ørnhøj, mandag den 7. december 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Tomme bure på kombineret minkfarm og pelseri i Ørnhøj, mandag den 7. december 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

Derfor vil Minkkommissionen nu have genskabt sms'erne.

Efter afsløringerne oplyser Statsministeriet til B.T., at man allerede i september gjorde Minkkommissionen opmærksom på, at sms'erne fra topfolk i Statsministeriet blev slettet automatisk.

Men Statsministeriet vil nu hjælpe Minkkommissionen med at få genskabt de slettede sms'er, lyder svaret til B.T.



'Den diskussion, der nu er opstået, viser, at der er behov for at udarbejde generelle retningslinjer for opbevaring og sletning af SMS-beskeder på tjenestemobiler i staten i lighed med de retningslinjer om opbevaring af slettede e-mails, som Justitsministeriet udsendte i september. Det arbejde vil Justitsministeriet nu igangsætte,« skriver Statsministeriet videre.

Kommissionen er i øjeblikket i gang med at afhøre i alt 61 vidner.

De skal være med til at opklare, hvad der førte til, at regeringen med Mette Frederiksen i spidsen traf en beslutning om at aflive alle mink uden at have lovgrundlaget på plads.