Kun 20 minutter efter Lars Løkke Rasmussen lancerede en ny hjemmeside med hans nye politiske projekt, er sitet i store problemer.

Antallet af besøgende har åbenbart været så overvældende på kort tid, at hjemmesiden larsloekke.dk ikke kan klare den heftige trafik.

'39.735 på hjemmesiden lige nu. Købt ekstra serverplads, men væbn jer med tålmodighed,' skriver Lars Løkke på Facebook klokken 11:32.

Lidt over klokken 11 gik Løkkes hjemmeside 'live'. Her forklarer han om sine politiske ideer og ikke mindst et nyt netværk, hvor han vil samle danskere, der køber ind på Løkkes politiske visioner om et opgør med blokpolitikken.

'Danmark har mange partier, og man skal ikke lave et nyt, hvis det ikke føles rigtigt helt ind i marven. Men måske er der basis for et nyt mødested,' skriver han på hjemmesiden.



'Unge ville nok kalde det en bevægelse. Jeg foretrækker at kalde det et mødested,' fortsætter han.

Lars Løkke selv vil dog ikke afvise, at det kan udvikle sig til et nyt parti, skriver han i sms til B.T.:

»Jeg har fået mange henvendelser fra mennesker, som gerne ser situationen brugt til et opbrud i dansk politik og et nyt parti. Om der er basis for det, ved jeg helt ærligt ikke. Det skal føles helt rigtig ind i marven. Men jeg er opmuntret af de mange positive henvendelser, og derfor nu et forpligtende netværk. Om det ‘bare’ bliver velkommen, inspiration til mit virke eller noget meget større, kan kun tiden vise.«

Lars Løkke blev løsgænger i Folketinget 1. januar, da han meldte sig ud af Venstre efter 40 år i partiet, hvordan også var formand og statsminister.