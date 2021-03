Søren Pape Poulsen blev ikke levnet mange chancer for at genrejse De Konservative, da han overtog posten som partileder efter Lars Barfoed i 2014.

Han blev kaldt en amatør og ‘kongen af sort snak´, og ved valget i 2015 stod han i spidsen for det dårligste valg til De Konservative nogensinde.

I dag står De Konservative i ny måling fra YouGov til en bundsolid vælgeropbakning på 15,8 procent af stemmerne og er dermed et godt stykke foran Venstre, der blot står til at høste 10 procent af stemmerne.

Og ikke nok med det. Et klart flertal af vælgerne på 54 procent foretrækker nu Pape som blå bloks leder og mulige statsminister efter næste valg, mens blot 14 procent peger på Jakob Ellemann-Jensen.

Søren Pape Poulsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Dermed lægger Pape yderligere afstand til Ellemann som blå bloks foretrukne leder. I oktober foretrak 42 procent Pape, mens Ellemann fik opbakning fra 26 procent af vælgerne.

»Krisen har bidt sig fast hos Ellemann og Venstre. Det må være svært at være Jakob Ellemann-Jensen, for han lægger egentlig snittet meget rigtigt. Der er mere terrier over ham nu, end der var for bare få måneder siden,« siger Henrik Qvortrup, politisk redaktør på B.T.

Han tilføjer:

»Ellemann gør egentlig ikke noget forkert. Problemet i politik er bare, at når først et indtryk af, at den ene politiker er på vej frem og den anden i krise, så bider det sig fast.«

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Liselotte Sabroe

Samtidig har Søren Pape Poulsens meget behændigt og klogt undladt at bruge fremgangen i målingerne til at slå sig selv på brystet og erklære sig selv om blå bloks naturlige leder og statsministerkandidat, påpeger Henrik Qvortrup:

»Det kommer vi ikke til at se. Heller ikke når vi er tæt på næste folketingsvalg.«

Henrik Qvortrup, politisk redaktør på B.T. Foto: Jon Wiche

»Pape sejler meget klogeligt under bekvemmelighedsflag, og lader Ellemann stå som blå bloks leder, der så bliver gået hårdest til. I det øjeblik, Pape erklærede sig som oppositionens leder, ville der komme et forstærket kritisk fokus på ham.«

Men hvad betyder stillingskrigen mellem Pape og Ellemann, mellem Venstre og De Konservative. Er det godt eller skidt for den samlede blå blok, at der nu hersker tvivl om, hvem der er oppositionens leder?

Foto: Philip Davali

Her tyder den seneste vælgermåling fra YouGov ifølge Henrik Qvortrup på, at det faktisk er godt for oppositionen, at Pape vinder frem på bekostning af Ellemann og Venstre.

»Rød bloks forspring er snævret ind. Det kunne tyde på, at Pape og De Konservative fungerer som et bolværk mod sivning af vælgere hen over midten til Mette Frederiksen.«

Se undersøgelsen her Hvilken af følgende to partiledere foretrækker du som leder af den blå blok i Folketinget og dermed som mulig statsminister efter næste folketingsvalg? Søren Pape Poulsen, De Konservative: 54 procent (oktober: 42 procent)

Jakob Ellemann-Jensen, Venstre: 14 procent (oktober: 26 procent)

Ved ikke: 32 procent (oktober: 32 procent) Kilde: YouGov for B.T. Citat må kun ske med angivelse af kilde: Undersøgelsen er baseret på interview med 1.242 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 5. til 8. marts 2021. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8 procentpoint.

I YouGov’s martsmåling står rød blok til 51,8 procent af stemmerne og 94 mandater mod blå bloks 47,5 procent af stemmerne og 81 mandater.