Ved et møde afholdt torsdag eftermiddag troede Folketingets sundhedsordførere, at de bare skulle diskutere et nyt tiltag om karantæne ved indrejse til Danmark.

Men pludselig smed justitsminister Nick Hækkerup og sundhedsminister Magnus Heunicke to nye vidtgående tiltag på bordet, som de søgte opbakning til:

Krav om mundbind i det offentlige rum. Og tvangstest samt tvangsisolation af borgere, der har deltaget i større forsamlinger, hvor der er blevet konstateret smitte.

Det erfarer B.T. fra en række kilder til stede ved mødet.

Regeringen ville lave hastelovgivning om at indføre tvungen karantæne ved indrejse til Danmark, og så kunne man i samme omgang tage de to andre tiltag med i pakken.

Men på mødet var der fra Folketingets partier ikke opbakning til nogen af de tre tiltag.

Heller ikke fra støttepartiet Radikale Venstre:

»Sundhedsmyndighederne har ikke bedt om de her værktøjer endnu, så jeg synes, det virker ude af proportioner. Hvis vi begynder at lave en masse tvangsforanstaltninger, mister vi tilliden og opbakningen fra befolkningen. Så jeg vil hellere have, at vi viser tillid,« siger sundhedsordfører Stinus Lindgreen (R).

Ved mødet forklarede justitsminister Nick Hækkerup og sundhedsminister Magnus Heunicke, at man på nuværende tidspunkt ikke kan pålægge borgere at bære mundbind ved for eksempel busstoppesteder.

Derfor vil regeringen gerne kunne indføre krav om mundbind i det offentlige rum.

»Men vi ser jo, at folk følger skiltene og bærer mundbind ved stoppesteder og på togstationer. Så er der et egentlig problem her? Det mener jeg ikke,« siger Stinus Lindgreen.

Spørgsmålet om, hvorvidt man skal kunne tvangsteste og tvangsisolere borgere, der har været en del af en forsamling, hvor der er konstateret smitte, er også et omdiskuteret emne i den nye epidemilov, som partierne er i gang med at behandle.

Hvis der er konstateret smitte blandt deltagere ved et arrangement, skal de lade sig teste eller isolere, står der i paragraf 28 i lovforslaget.

Sådan lyder paragraffen § 28. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om, at personer, som har befundet sig et bestemt sted, delta‐ get i en forsamling, ved et arrangement, en begivenhed eller lignende, hvor der er konstateret smitte med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, skal lade sig undersøge af en sundhedsperson eller isolere i en egnet facilitet.

Flere af Folketingets partier, blandt andet Radikale Venstre, er imod den del af loven.

»Der er en række problemer ved det tiltag. Hvordan skal man håndhæve det? Hvordan ved man, hvem der har været til en demonstration? Det kan man jo ikke registrere. Jeg er meget skeptisk,« siger Stinus Lindgreen.

Den nye epidemilov blev førstebehandlet i Folketinget tirsdag. Nu kommer partierne med spørgsmål til loven og ændringsforslag.