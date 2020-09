Morten Messerschmidt siger nu helt åbent, at han går efter at blive formand for Dansk Folkeparti.

Det sker i et interview med Politiken.

»Den dag Kristian træffer beslutning om ikke at ville være formand længere, så er jeg klar, hvis et årsmøde ønsker det. Det er jo årsmødet, der vælger formanden. Men det er vigtigt for mig at understrege, at det er Kristians beslutning, hvor længe han vil være formand. Det er ikke andres«, siger Morten Messerschmidt til Politiken.

Nuværende formand Kristian Thulesen Dahl siger til Politiken, at han også ser Morten Messerschmidt som det mest oplagte bud på partiets næste formand.

Morten Messerschmidt blev i august næstformand i partiet, da Søren Espersen valgte at trække sig.

Det skete efter uger med skriverier i pressen om et ulmende formandsopgør i partiet, der bundede i dårlige meningsmålinger.

Spekulationer om et muligt forestående formandsopgør fik næring, da Morten Messerschmidt i et interview med avisen Danmark udfordrede DFs politiske linje. Herefter valgte daværende næstformand Søren Espersen at trække sig, og Morten Messerschmidt tiltrådte som ny næstformand.

»Jeg har gået og tumlet med at trække mig i tre-fire måneder. Noget skulle ske, så vi kunne komme væk fra den her underlige, nedgående kurve i tilslutning. Et eller andet måtte ske,« sagde Søren Espersen efterfølgende på partiets sommergruppemøde i Sønderborg.