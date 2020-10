Uroen spreder sig i Kristendemokraterne. To tidligere folketingskandidater fra partiet vil udfordre den nuværende formand, Isabella Arendt, og stille op som modkandidater. De føler sig nemlig sat uden for indflydelse og er ikke inviteret med til partiets igangværende landsmøde.

De to modkandidater hedder Gert Broxgaard og Anne Grønlund. De kræver nu, at landsmødet, søndagens formandsvalg og hovedbestyrelse erklæret ugyldigt.

Men kritikken stopper dog ikke kun ved afholdelsen af landsmødet. Den nuværende formand for Kristendemokraterne, Isabella Arendt, står også for skud. Det skriver dbrs.dk

»Der er ingen åbenhed. Der er totalt lukkethed og manglende lydhørhed for dialog. Hun er enerådig. Det her parti bliver ledet mere som et firma end et parti. Den eneste måde, vi kan få en demokratisk stemme i partiet, er ved at stille op som landsformandskandidater,« siger Anne Grønlund, tidligere medie- og presseansvarlig for partiet.

Men det er svært at udfordre en formandspost, når man ikke er inviteret til landsmødet. Det er nemlig her, der igennem formandsvalget er mulighed for at udfordre en siddende formand.

I virkeligheden handler det imidlertid ikke om at blive formand, hvis du spørger Gert Broxgaard og Anne Grønlund. De vil bare gerne blive hørt og ændre partiet indefra.

De i princippet bare stillet op til hovedbestyrelsen. Men det skal man også gøre på et landsmøde, så deres muligheder er begrænsede.

Derfor kræver de to modkandidater nu, at landsmødet, søndagens formandsvalg og hovedbestyrelse erklæres ugyldigt. For de har hverken modtaget informationer om mødet, hvordan man deltager i det, eller hvordan man stiller op til hovedbestyrelsen.

De føler sig altså sat fuldstændig uden for indflydelse og har nu valgt at stille op som formændskandidater til næste landsmøde.

Isabella Arendt afviser dog, at Gert Broxgaard og Anne Grønlund ikke skulle være inviteret til landsmødet. Ifølge hende er alle medlemmer af partiet blevet inviteret i februar.