De borgerlige partier er ved at falde over hinanden i ren iver for at få de sidste to ugers indefrosne feriepenge udbetalt.

Både Venstre, Liberal Alliance og Nye Borgerlige stiller et forslag i folketingssalen for at tvinge regeringen til at give danskerne de sidste to ud af fem ugers feriepenge. Og der tegner sig et flertal.

Presset kommer, efter erhvervsminister Simon Kollerup tirsdag aften afviste at gøre spørgsmålet om feriepenge til en del af aftalen om nye hjælpepakker, selv om et flertal i Folketinget altså gerne ser dem udbetalt.

I stedet vil Simon Kollerup indkalde til nye drøftelser om feriepenge i november.

Men det går for langsomt, mener den borgerlige fløj.

»Regeringen nægtede hårdnakket at gøre det en del af aftalen i går. Så må vi stemme det igennem,« siger Venstres erhvervsordfører, Torsten Shack Pedersen.

Regeringen vil gerne gemme de to sidste ugers feriepenge, indtil restriktionerne er lempet, så de i højere grad kan blive brugt på restauranterne. Restauranternes organisation Horesta er glade for det, så har regeringen ikke en pointe?

»Danskerne skal have lov til at bestemme, hvordan de vil bruge deres egne penge. Det giver også en tryghed at vide, at der er flere penge på vej – så er man også mere tilbøjelig til at bruge penge, for eksempel på en restaurant,« mener Torsten Schack Pedersen.

»Der er brug for de her penge for at sætte gang i økonomien,« siger Søren Pape Poulsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

De Konservative har længe truet med at stille et forslag om udbetaling af feriepenge, men er tilsyneladende blevet overhalet af tre andre borgerlige partier.

»Vi skal have alle feriepengene ud til danskerne. Allerhelst med en flad skat på kun 38 procent. Der er brug for de her penge for at sætte gang i økonomien,« siger De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

Nu skal den borgerlige fløj bare lige finde ud af, hvilket af de tre forslag de kan blive enige om.

»Vi må lige finde ud af, hvilket forslag vi stemmer igennem. Men vi stemmer selvfølgelig for. Det er borgernes penge, ikke statens penge,« siger Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt.

»Det er borgernes penge, ikke statens,« siger Morten Messerschmidt. Foto: Frank Cilius

De borgerlige partier er dog afhængige af, at enten Enhedslisten, Radikale Venstre eller SF stemmer for.

Og her kan de få støtte fra den yderste venstrefløj.

»Vi opfatter det som lønmodtagernes penge, og derfor vil vi have de to sidste indefrosne feriepenge udbetalt, siger Enhedslistens Jette Gottlieb og tilføjer:

»Men det afhænger af forslaget, for nogle af pengene skal bruges til at regulere fejludbetalinger i de første tre ugers feriepenge. Derfor kan det tidligst blive i begyndelsen af 2021.«