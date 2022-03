Aalborg Kommune kan om en håndfuld år komme til at stå i alvorlige problemer med ældreplejen. Der kommer nemlig til at mangle sosu-medarbejdere i stor stil.

Derfor er der ifølge senior- og omsorgsrådmand, Kristoffer Hjort Storm (DF), behov for at udvise rettidig omhu og iværksætte konkrete tiltag, som både sikrer fastholdelse og rekruttering.

»Det er klart, at hvis vi ikke gør noget nu, så kommer vi til at stå om fem-ti år og virkelig mangle medarbejdere, og det vil gå ud over servicen. Derfor er det her også den opgave, der ligger mig allermest på sinde,« siger Kristoffer Hjort Storm.

For at undgå det skrækscenarie har Senior- og Omsorgsudvalget i dag drøftet en række mulige tiltag, som skal gøre det mere attraktivt for medarbejdere at blive i arbejde.

Mere specifikt handler det om medarbejdere i efterlønsalderen, som udvalget altså blandt andet vil lokke til at blive ved at give dem en kontakt udbetaling.

»En af de ting, vi har oppe at vende, er et engangsbeløb på 10.000 kroner. Det er klart, at det ikke kan stå alene, men det er en del af en samlet pakke,« siger Kristoffer Hjort Storm.

Blandt de øvrige forslag er blandt andet muligheden for mere weekendarbejde, så medarbejderne kan have få, men længere vagter på en uge, en generel forbedring af lønvilkår og en dag om ugen med lettere arbejdsopgaver. Det kunne være opgaver af mere social karakter.

Flere af ønskerne kommer direkte fra medarbejderne eller de faglige organisationer og er altså ikke noget, man har fundet på i byrådet.

»Vi bilder os ikke ind, at vi kan opfinde de vise sten til at løse det her problem alene, så vi har naturligvis været i tæt dialog med dem, det handler om,« siger Kristoffer Hjort Storm.

Han understreger, at tiltagene - og den kontante bonus - ikke skal ses som et forsøg på at tvinge nogen medarbejdere til at blive på arbejdsmarkedet mod deres vilje, men at målet er at øge arbejdsglæden og trivslen, så de selv har lyst til at fortsætte.

»Vi vil finde en måde, hvor det at arbejde giver værdi. Jeg tror på, at de ideer, vi har drøftet, og som kommer direkte fra personalet, kan gøre det, og være en vej til at løse den store udfordring med personalemangel i plejesektoren,« forklarer Kristoffer Hjort Storm.