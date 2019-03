Folketingets partier har indgået en aftale for indsamling af vælgererklæringer, så de fremover skal indsamles via en offentlig portal på internettet.

Fremadrettet skal det dæmme op for de metoder, som for eksempel Klaus Riskær Pedersen har benyttet, men det får ikke betydning for ham.

- Vi kan ikke leve med, at partier med kreative metoder skyder genvej til en plads på stemmesedlen og dermed potentielt en plads i Folketinget, siger indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille i en meddelelse.

Opdateres...