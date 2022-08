Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fødevareprisernes voldsomme himmelflugt har nu antaget så groteske proportioner, at store supermarkedskæder i Danmark skal kulegraves.

Sådan lyder et af forslagene i SFs kommende finanslovsudspil.

For er det sandt, når supermarkederne og fødevareproducenterne forklarer, at prisstigningerne udelukkende sker på grund af stigende omkostninger til eksempelvis råvarer og energi?

Eller skruer de ekstra op og udnytter situationen til at tjene kassen?

Det vil SF have undersøgt, og partiet er klar til at afsætte to millioner kroner til en hasteundersøgelse, som de opfordrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at udarbejde.

»Vi beskylder ikke nogen for noget, men vores detailhandel er præget af store virksomheder som Salling Group, Coop, Arla, Danish Crown og andre, som har en dominerende position på markedet. Og det betyder, at det er vigtigt at holde øje med, om de udnytter den position,« siger Lisbeth Bech-Nielsen, erhvervsordfører for SF:

»Vi kan se nogle fødevaregrupper, som stiger ekstremt meget og langt ud over den inflation, vi ser i samfundet generelt. Fordi fødevarepriser er noget, som er så afgørende for folks økonomi, er det vigtigt, at priserne afspejler de reelle omkostninger, virksomhederne har.«

SF frygter, at de hjælpepakker, der sættes sammen for at hjælpe inflationsramte danskere, går direkte i dagligvareaktørernes lommer, fordi de hæver priserne ekstraordinært.

»Vi skal ikke være til grin for vores egne penge. Hvis vi bruger skattekroner på inflationspakker, og de så bare går til at dække stigende fødevarepriser, hvis de priser ikke er baseret på reelle ekstra omkostninger for virksomhederne, går det ikke,« siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Ud over hasteundersøgelsen vil SF nu kalde Erhvervsminister Simon Kollerup (S) i samråd og spørge ind til, hvad han vil gøre ved de historiske høje fødevarepriser.

Et samråd, som erhvervsministeren vil »glæde sig til«, lyder det fra Simon Kollerup til B.T.

»Jeg er kun glad, når andre partier – udover regeringen – går op i, at priserne ikke skal stige for meget for de danske forbrugere.«

Erhvervsministeren understreger, at prisstigningerne er alvorlige og afviser derfor ikke at kigge dagligvareaktørerne efter i sømmene.

»Selvom meget kan forklares med uro i verden, krig i Ukraine og forsyningskæder, der er presset, så er det vigtigt, at priserne ikke stiger mere, end der kan forklares.«

»Derfor lytter jeg til SFs forslag, men regeringen har allerede iværksat en række tiltag, og vi vil melde ud om flere tiltag, når vi er klar til at gøre det.«

Enhedslistens Erhvervsordfører, Victoria Velásquez, er også helt klar i spyttet, når det kommer til prisstigningerne.

»I Enhedslisten støtter vi en undersøgelse af årsagerne til prisstigningerne. Undersøgelsen bør dog ikke kun inkludere fødevarer, men bør også involvere de brancher, der i høj grad trækker prisstigningerne, som energi-, fødevare- og transportsektoren,« siger hun til B.T.

Ifølge Victoria Velásquez skal Danmark lade sig inspirere af USA.

»Vi har set i lignende undersøgelser fra USA, at prisstigningerne i høj grad er skabt af øgede profitter og altså ikke øgede lønomkostninger, som ellers ofte bliver anført.«

Det er ifølge Enhedslisten 'uhyre vigtigt' at kende de reelle årsager til prisstigninger, både for politikere og almindelige borgere.

»Vi har brug for den viden for at kunne lave gode tiltag. Der er brug for social retfærdighed i disse tider, hvor mange har rigtig svært ved at få privatøkonomien til at hænge sammen,« lyder det.



Hos Coop, der driver Brugsen-kæderne, Kvickly, Fakta, Coop 365 Discount og Irma ønsker man ikke at kommentere SFs forslag, men understreger, at der er 'benhård' konkurrence på dagligvaremarkedet.

Hos Salling Group, der driver Føtex, Bilka og Netto, lyder det, at »konkurrencemyndighederne skal være velkomne«, ligesom man understreger, at myndighederne vil finde, at koncernen er ramt af så store ekstraomkostninger, at prisstigningerne i butikkerne ikke dækker de omkostninger.