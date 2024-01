Omkring 100 medlemmer af Nye Borgerlige mødtes lørdag aften til stegt flæsk og fadøl på Skævinge Kro i Hillerød.

Aftens hovedperson var partiets byrådsmedlem i Stevns, Martin Henriksen, og aften sluttede med stående klapsalver.

Martin Henriksen rejste sig op og spurgte ud i lokalet, om der blandt 100 fremmødte var opbakning til at holde partiet i live, selvom partiet stifer, Pernille Vermund, netop har meldt sig ud og indstillet til at partiet opløses.

»Stemningen var euforisk, da vi afsluttede,« siger en af aftenens gæster på kroen medlem af Nye Borgerliges Hovedbestyrelse Bo Trusbak.

»Alle 100 rejste sig op og klappede.«

Ifølge hovedbestyrelsesmedlem Bo Trusbak var folk kommet til den nordsjællandske kro fra hele landet, og der gæsterne talte flere lokalformænd og byrådsmedlemmer:

»Vi havde stillet et danmarkskort op, hvor man skulle sætte en ring om det sted, man kom fra, og om man var dame eller mand.«

Man kunne ikke markere, om man var noget tredje, altså andet end mand eller dame?

»Ej, nu er vi jo Nye Borgerlige, så nej. Vi er et parti, der tror på, at der kun findes to køn.«

Ifølge Bo Trusbak vejrede Martin Henriksen undervejs flere gange stemningen i forhold til, om han har opbakning til at blive partiets nye formand:

»Det gjorde han mange gange inddirekte. Han takkede for tilliden og for, at der er så mange, der bakker op om ham og ser ham som en kommende formand, og når der bliver responderet med klapsalver, så er der jo tilkendegivet en opbakning.«

