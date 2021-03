Alle regeringens støttepartier vil hente de cirka 40 børn hjem, som fortsat sidder i flygtningelejre i Syrien, hvor de dagligt risikerer livet under kummerlige forhold. Men hverken Radikale Venstre, SF eller Enhedslisten vil trække deres støtte til regeringen, hvis ikke den makker ret, selvom Belgien nu har besluttet at hente 30 børn med belgisk statsborgerskab.

Børnene er ofre for deres egne forældre, som forlod Danmark for at tilslutte sig Islamisk Stat. Børnene risikerer at få psykiske traumer og lide varig skade. Mindst et af børnene, en fireårig pige, har posttraumatisk stresssyndrom og behov for behandling.

»Det er ikke til at bære, at den fireårige pige risikerer at blive skadet for livet, hvis ikke vi tager hende hjem til Danmark. Derfor vil vi i Radikale Venstre blive ved med at kæmpe for, at børnene kan vende tilbage. Vi vil trække regeringen i samråd, komme med forespørgsler og alt, hvad vi kan, indtil børnene kommer hjem,« siger Radikale Venstres retsordfører, Kristian Hegaard.

Hvorfor stiller I ikke et ultimativt krav til regeringen om, at disse børn skal hjem? Så hvis regeringen ikke får dem hjem, så trækker I støtten til regeringen?

Kristian Hegaard, retsordfører for Radikale Venstre, vil ikke stille ultimative krav til regeringen om at hente børn hjem fra Al-Hol-lejren.

»Hvis der begynder at gå Christiansborg-snak i den, hvor man begynder at diskutere, om regeringen skal gå af eller ej, så fjerner det fokus fra børnene, og vi vil gerne have fuld opmærksomhed på, hvordan man får børnene hjem.«

Jo, men hvis I nu stiller et ultimativt krav til regeringen, så er de jo nødt til at lytte til det? Det andet, som du nævner, har jo ikke hjulpet?

»Hvis vi begynder på sådan noget, så er jeg bange for, at man mister fokus på det, som det egentlig handler om, nemlig børnene. For Radikale Venstre er det første prioritet at få børnene hjem hurtigst muligt.«

Tror I, at hvis I stiller et ultimativt krav til regeringen, så ignorerer de det bare?

Jeg tror, vi har set, hvordan det gik, da Liberal Alliance og Anders Samuelsen klatrede meget højt op i et træ Karina Lorentzen, SF

»Jeg tror, at hvis det er den vej, som vi går, så tror jeg, fokus går fra børnene, og det ville være drønærgerligt, for det er børnene, som det handler om i den her sag.«

Men det har du sagt mange gange nu. Hvis nu I stiller et ultimativt krav fra jeres side til regeringen, hvor I siger, at regeringen bliver væltet, hvis ikke de tager børnene hjem, så presser det vel regeringen til handling?

»Jamen, jeg er bekymret for, at vi kan miste fokus på det, det handler om, nemlig børnene. Det ville ærgre mig enormt meget, for det, som det handler om for Radikale Venstres side, er børnene. Vi skal sikre deres ve og vel.«

Så I stiller ikke ultimative krav, fordi I tror, det udvikler sig til Christiansborg-fnidder?

Danmark har tidligere hentet små børn ud af Al-Hol-lejren. En dreng, der var hårdt såret, og en baby, der blev forældreløs.

»Jeg kan i hvert fald sige, at vi kommer til at holde fokus på det, som det handler om, nemlig de danske børn. Det er et menneskeligt, sundhedsmæssigt og moralsk ansvar. PET siger også, at det giver yderligere anledning til radikalisering, hvis de bliver i de her lejre.«

Du må indrømme, at det ikke har hjulpet indtil videre. Regeringen bøjer sig jo ikke?

»Så må vi jo blive ved med at kæmpe. Det agter vi at gøre, indtil de er hjemme. Det arbejder vi dag og nat for.«

Men jeres største våben, nemlig at stille ultimative krav, det tager I ikke i brug?

Karina Lorentzen, retsordfører for SF, vil gøre alt, hvad hun kan, for at få børnene hjem fra Al-Hol-lejren. Dog med undtagelse af at stille et ultimativt krav til statsministeren om at trække støtten til regeringen.

Jeg kan i hvert fald sige – som jeg har sagt mange gange nu – at vi vil kæmpe indædt for at få de her børn hjem. Vi hører om en frygtelig fødevaresituation dernede, konkrete lægelige problemer, brande …«

Men alt det ved vi godt. Hvad hvis regeringen siger: 'Nej, Radikale Venstre, det gør vi ikke. Sådan er det'. Hvad gør I så?

»Det er jo et hypotetisk spørgsmål, og derfor må vi tage stilling...«

Nej, det er ikke et hypotetisk spørgsmål. Det er jo det, som regeringen siger i øjeblikket. De siger netop, at børnene ikke kommer hjem, fordi forældrene så følger med. Så det er et meget aktuelt spørgsmål. Er det ikke?

Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten, mener, at hvis partiet truer med at vælte regeringen på sagen om de danske børn i Al-Hol-lejren, så lader regeringen sig blot vælte, og det vil i sidste ende ikke gavne børnene.

»Jeg kan i hvert fald sige … det er jo lidt det samme spørgsmål, som jeg bliver stillet, så derfor svarer jeg på samme måde. Det er en meget vigtig sag. Det er ikke til at bære, at det er, som det er. Børnene skal hjem til Danmark. Børn skal lege og ikke vokse op i lejre. De skal ikke være et sted, som skaber mareridt, og hvor de oplever krigslignende tilstande,« siger Kristian Hegaard.

I SF vil man også gerne have børnene hjem, men der bliver ikke stillet nogen ultimative krav til regeringen. Det siger partiets retsordfører.

Karina Lorentzen, hvis det er så vigtigt for SF at få børnene hjem fra Al-Hol-lejren, hvorfor truer I så ikke med at trække støtten til regeringen, hvis ikke børnene kommer hjem?

»Ja, hvorfor gør vi ikke det? Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg nærmere kan … det har vi i hvert fald ikke drøftet. Men jeg tænker også, at hvis man er derude, hvor man kravler op i træet og siger, at det her skal vi have, ellers vil vi have valg, så bliver det ikke med SFs stemmer, tror jeg.«

Hvorfor ikke?

»Vi ønsker dybest set ikke en anden regering, men vi ønsker en regering, som tager sig af de her børn, som vedkender sig ansvaret for dem. Jeg tror, vi har set, hvordan det gik, da Liberal Alliance og Anders Samuelsen klatrede meget højt op i et træ.«

Men det handlede jo om topskat. Denne sag handler om nogle børn, blandt andet en fireårig pige med PTSD, som risikerer ikke at overleve deres barndom, og som lever under kummerlige forhold. Det er vel ikke helt sammenlignelige ting?

»Jamen, jeg lover, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at få regeringen til at skifte mening. Men det har aldrig været SFs stil at stille ultimative krav,« siger Karina Lorentzen.

Heller ikke Enhedslisten vil true regeringen til at hjemtage børnene i Syrien, som alle er danske statsborgere. Partiet kommer dog med et reelt svar på, hvorfor det ikke er en god idé at bruge ultimative krav.

»Jeg tror ikke, at regeringen ville hjemtage børnene, selvom vi stillede et ultimativt krav,« siger Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, som understreger at regeringen har flertal i Folketinget for ikke at hjemtage børnene.

Du tror, at der ville komme folketingsvalg?

»Ja, det tror jeg. Derfor er det bedre, at vi gør alt, hvad vi ellers kan, for at presse regeringen. Men det her er en sag, som skader vores forhold til regeringen. Min tillid til udenrigsminister Jeppe Kofod kan ligge på et meget lille sted,« siger Rosa Lund.