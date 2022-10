Lyt til artiklen

Det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz (IA) håber at høre fra de Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, meget snart.

Det siger hun til B.T., efter Søren Pape Poulsen har erkendt, at »det godt kan ske«, at han har kaldt Grønland for 'Afrika på is'.

Noget, han fredag har sagt til Ekstra Bladet.

Og det efterlader Aaja Chemnitz enormt frustreret.

Aaja Chemnitz Larsen under åbningsdebatten i Folketinget i København, torsdag den 6. oktober 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg håber at få en undskyldning fra Søren Pape. Grønland er ikke et udviklingsland, og udtalelsen er ikke på sin plads.«

»Selvfølgelig har vi udfordringer. Det har vi også selv italesat, men jeg synes ikke, man kan lave den sammenligning,« siger Aaja Chemnitz til B.T.

Aaja Chemnitz spurgte Pape under torsdagens åbningsdebat, om han kunne bekræfte, at han på et officielt møde skulle have sagt, at 'Grønland er Afrika på is'.

Det ville han hverken be- eller afkræfte – og samtidig ville han have dokumentation for, at han skulle have udtalt sig sådan. Chemnitz sagde, hun havde hørt det fra flere uafhængige kilder.

Fredag har tonen dog fået en anden lyd, forklarer Søren Pape Poulsen til B.T.:

»Jeg vil gerne undskylde for måden, det blev sagt, for det var ikke det mest elegante. Men indholdet af ordene, dem vil jeg ikke trække tilbage. For det, jeg kritiserer, er incest, druk og – så vidt jeg ved – en af de højeste selvmordsrater i verden.«

Ajaa Chemnitz, kan du forstå Sørens Papes udmeldinger på det punkt?

»Ja, det har vi også selv meldt ud. Men jeg synes, det (sammenligningen med et udviklingsland, red.) er at underkende den udvikling, som Grønland har været igennem. Vi har igangsat initiativer på socialområdet, vi har et stærkt erhvervsliv, og vi forsøger at forebygge selvmord gennem forskning.«

Søren Pape Poulsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Og jeg så gerne, at flere danskere vidste noget om Grønland. For et udviklingsland, det er vi ikke.«

Søren Pape Poulsen er som bekendt statsministerkandidat, og netop det faktum gør, at udtalelsen er særligt kritisabelt, mener Aaja Chemnitz:

»Jeg synes, at en, der potentielt kan lede Danmark om et par uger, har et så forvrænget billede af Grønland. Jeg synes, det er fordomsfuldt og meget unuanceret,« siger hun.

Søren Pape holder dog fast i indholdet:

»Det er massive problemer, og det er det, man kan sammenligne med et udviklingsland.«

Med din udtalelse mener Ajaa, at du underkender den udvikling, som Grønland har været igennem. Blandt andet, at man har indført sociale tiltag for børn, etableret forskning mod selvmordsraten, og at det går godt for erhvervslivet. Er sammenligningen med et udviklingsland så ikke skæv?

»Jeg ved ikke, om den er skæv. Jeg anerkender, at man gør noget og taler om det. Unge i voksenlivet ved, at tingene, der før er sket, i dag er forkert, fordi man taler om det.«

Hun siger, at det er et problem, at en som potentielt kan lede landet om et par uger, har det syn på Grønland. Hvad siger du til det?

»Måske er det bare godt, at venner siger tingene, som de er. Det er kun godt med en åben dialog om, hvad vi skal gøre. Det er blevet sagt for kantet, men jeg tror, vi er enige om alvoren. Og det kun godt, så Danmark og Grønland kan løse det i Rigsfællesskabet.«

Er du kommet i tanke om, hvornår du er kommet med udtalelsen?

»Nej. Jeg erindrer ikke, at jeg sagt det så klart; at Grønland er Afrika på is. Men jeg har sagt noget i den dur.«

»Hvornår det er sket, kan jeg ikke huske. Men i stedet for at benægte og gå i flyverskjul, kan jeg lige så godt sige, at jeg sagt noget i den retning, og at sådan ser jeg på det.«