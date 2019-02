En historisk kritik vil ledsage den anbefaling om at godkende statsregnskabet, som Statsrevisorerne snart vil sende til politikerne i Folketinget.

Det skriver Berlingske.

Statsrevisorerne anbefaler sædvanligvis folketingspolitikerne at godkende statsregnskabet uden videre.

Men når skatteområdets regnskab for 2017 skal godkendes, vil det blive ledsaget af flere bemærkninger.

Ifølge Berlingske vil der både være kritik af udestående gældskrav og afstemningsproblemer, hvilket handler om balancen mellem reelle værdier og anførte værdier.

Statsrevisor Henrik Sass Larsen (S) vil på vegne af statsrevisorerne aflægge mundtlig beretning på Folketingets talerstol.

Han mener, at det nu er alvor.

- Vi er vrede. Det er vi virkelig. Det er en skandale, simpelthen. At Folketinget ikke kan få et korrekt statsregnskab, fordi man er nødt til at tage forbehold for værdien og rigtigheden af det, siger Henrik Sass Larsen til Berlingske.

Formand Henrik Thorup (DF) har ikke villet udtale sig til Berlingske inden den officielle anbefaling.

Statsrevisorernes næstformand, Klaus Frandsen (R), bekræfter dog den usædvanlige kritik over for Berlingske og Ritzau.

- Hidtil har vi anbefalet Folketinget at godkende statsregnskabet uden bemærkning. Denne gang anbefaler vi Folketinget at godkende regnskabet med nogle afgivelsesbemærkninger. På den måde kan man sige, at det er historisk. Det har vi ikke gjort før, siger han til Ritzau.

Statsrevisorerne har fået at vide, at afstemningsproblemerne har været der siden 2007, fortæller Klaus Frandsen.

Det skal der snart styr på, mener han. Generelt ser han med alvor på udfordringerne.

- Noget af det er gammel skade. Men derfor er den del omkring indfrielsesdelen særdeles store beløb og dermed også særdeles alvorlig for den danske samfundsøkonomi og for, at vi har råd til at finansiere det velfærdssamfund, vi har, siger han.

Kritikken kommer efter en række skandalesager i skat - blandt andet tab af udbytteskat for milliarder, et nedbrudt system for ejendomsvurderinger og det nu berygtede inddrivelsessystem EFI, som er skrottet.

Statsrevisorerne består af et kollegium på seks medlemmer.

De øvrige medlemmer er Villum Christensen (LA), Frank Aaen (EL) og Britt Bager (V).