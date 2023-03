Lyt til artiklen

Bølgerne er gået højt i den seneste uge, efter det er kommet frem, at Frederiksberg Bibliotek afholder arrangementet ‘Drag-underholdning i børnehøjde' med to dragqueens. Faktisk er de gået så højt, at Dansk Folkeparti nu foreslår at forbyde seksualiserede dragshows i Københavns Kommune.

Det foreslår medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget for Dansk Folkeparti Finn Rudaizky og medlem af Dansk Folkeparti Mitchel Vestergaard i et læserbrev til lokalavisen havnefronten.dk.

De to DFere skriver, at dragshowet er spild af skatteborgernes penge, og at »i en tid med alt for meget mistrivsel især blandt unge er det dybt kritisabelt, at kommunen bidrager til at forvirre børn yderligere«.

Men spørger man Finn Rudaizky, hvad der gør dragshows seksualiserede, hvor de ved fra, at showet vil skabe mistrivsel for børnene, og hvilke konsekvenser arrangementet vil have for børnene, så er det ikke lige til at blive klog på.

Ved du, hvor meget arrangementet har kostet?

»Nej, jeg har ikke styr på, hvor mange kroner det har kostet. Men ud over pengene, som kan bruges til andre formål, så har det jo også nogle holdningsmæssige ting. Børn i seksårsalderen ved som regel ikke, hvornår de skal i seng om aftenen, og nu skal de ovenikøbet ned og tage stilling til dragshows, som er seksualiserede. Det er helt forkert.«

Så I har foreslået et forbud, før I ved, hvilke konsekvenser det kan have for børnene?

»Altså, i en debat om de her ting bliver vi jo nødt til at fremprovokere nogle synspunkter for at få folk på banen og få en debat om det. Og det har vi så fået her nu ved at gå frem på den her måde.«

Okay, så jeg bliver nødt til at spørge igen, fordi I foreslår jo direkte et forbud her, men I ved ikke, hvilke konsekvenser et dragshow kunne have for børn?

»Ja, det er det, vi vil undersøge nu, men vi synes bare ikke om det.«

Men burde I ikke få det undersøgt, før I foreslår, at man laver et forbud?

»Ej, vi sidder altså ikke som politikere og laver undersøgelser.«

