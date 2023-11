Thisted eller Thy?

Det er sjældent, at kommuner i Danmark skifter navn, men et navneskift er nu rykket et skridt tættere på i det nordvestjyske.

Det skriver Nordjyske.

Thy er ganske enkelt mere blevet cool end Thisted, mener kommunens konservative borgmester, Niels Jørgen Pedersen, der derfor første gang i oktober foreslog et navneskift.

»Jeg synes, vi er nået til et sted nu, hvor det er Thy, der definerer os,« lød det dengang fra borgmesteren, som også fremhævede, at det bestemt ikke skader, at stadig flere besøger Thy og forbinder navnet med populære attraktioner som Klitmøller og Nationalpark Thy.

Nu rykker forslaget om det kommunal navneskift så et skridt videre.

På et møde i kommunalbestyrelsen tirsdag den 28. november skal politikerne tage stilling til et oplæg om at ændre navnet. Hvis et flertal her støtter ideen, bliver der sendt et digitalt spørgeskema ud til borgerne i kommunen om deres holdning til et navneskift.

Svarene herfra skal så danne grundlag for den endelige afgørelse, der, ifølge oplægget, skal træffes på et kommunalbestyrelsesmøde den 27. februar.

Borgmester Niels Jørgen Pedersen mener, at hvis kommunen ender med et navneskift, vil det kunne gavne kommunen i en sådan grad, at det kunne tiltrække flere turister, flere tilflytninger og en stigning i job.

Thisted Kommune blev under kommunalreformen i 2007 lagt sammen med Sydthy Kommune og Hanstholm Kommune.