Det hele var så lyst for Isabella Arendt og Kristendemokraterne.

Selv indtil sent ude på valgaften var smilet og optimismen ikke til at skjule for 'vikaren fra himlen'. Det lugtede af mandater til Folketinget.

Isabella Arendt var et ubeskrevet blad i det brede Danmark, men gjorde en fremragende figur i den første af TV2s valgdebatter, hvor hun trådte ind i stedet for Stig Grenov, der havde fået et ildebefindende.

Det gav hende kælenavnet 'vikaren fra himlen', men miraklet udeblev altså for Kristendemokraterne.

Sølle 190 stemmer mere. Det var det der skulle til, så havde Kristendemokraterne sikret sig et kredsmandat og en plads i Folketinget. Men det gik ikke.

Kristendemokraterne fik 17.013 stemmer i Vestjyllands Storkreds. Men det var ikke nok til at overgå Det Radikale Venstre, som fik 189 stemmer flere og landede på 17.202 stemmer.

»Det er ekstremt tæt. Nede på de helt små marginaler,« siger B.T.s valgekspert Rune Stubager.

Tidligere på aftenen forudså TV2's prognose ellers, at Kristendemokraterne ville snige sig op på de vigtige to procent og dermed sikre sig fire mandater i Folketinget.

Men da stemmerne var talt op, måtte partiet kigge på 1,7 procent af stemmerne.

Derfor var næsen vendt mod et kredsmandat, der var tilfaldet Kristian Andersen, der var partiets spidskandidat i Vestjyllands Storkreds.

»Det gik desværre ikke. Det var tæt på,« sagde en tydeligt skuffet Kristian Andersen til Dagbladet Ringkøbing-Skjerns udsendte reporter.

DR's prognose lød i første omgang på, at 1,9 procent af vælgerne ville pege på Kristendemokraterne.

Efter den første exitpoll fra DR, så man jublende lykkelige vælgere hos Kristendemokraterne.

Valgstedsmålinger fra både DR og TV2 viste tidligt på aftenen, at partiet ville komme i Folketinget for første gang i 14 år.

Stig Grenov ser første exitpoll ved valgfesten hos Kristendemokraterne på deres landskontor i Vermlandsgade på Amager. Foto: Keld Navntoft

Men som aftenen gik fremad, endte det med en fiasko.

Kristendemokraterne skiftede formand midt i valgkampen, da Stig Grenov trådte tilbage til fordel for Isabella Arendt.