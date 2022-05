Et vigtig møde i Claus Hjort-sagen er mandag morgen blevet udskudt.

Mødet skulle have fundet sted klokken 09.30, hvor justitsminister Mattias Tesfaye skulle have orienteret partilederne om Claus Hjort-sagen.

Sagen har fået fuld mediedækning, da den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen begge er sigtet i sagen for at røbe statshemmeligheder.

Men den reelle baggrund for sigtelsen er offentligheden ukendt.

»Man kan sige, at det er en meget betændt sag. Det er en af de få ting, som kan sprænge i luften i hænderne på regeringen,« lyder det fra B.T. politiske redaktør Anders Leonhard.

Ifølge B.T.s oplysninger er mødet udskudt på ubestemt tid på grund af noget kalenderforvirring.

Mødet kan muligvis allerede finde sted senere i dag.

Mødet går ud på, at Folketingets partiledere skal orienteres om, hvad Claus Hjort Frederiksen egentlig er sigtet for. Rigsadvokaten har meddelt til Justitsministeriet, at der skal rejses en tiltale mod Claus Hjort. Hvis en tiltale skal rejses kræver det, at Folketinget ophæver folketingsmedlemmets immunitet.

Her har flere politikere krævet at få mere af vide i sagen, før man afgør om Claus Hjort Frederiksens immunitet skal ophæves.

»De to partileder Alex Vanopslagh og Pernille Vermund har på forhånd allerede meldt afbud. De vil ikke komme fordi, at det kun er partilederne og ikke alle, som skal høre om sagen,« forklarer Anders Leonhard.

Ifølge B.T.s oplysninger vil orienteringerne blive holdt i meget stram snor. Partilederne orienteres enkeltvis og ikke i samlet flok, og det er blandt andet repræsentanter for Rigsadvokaten, der vil levere de hemmeligholdte detaljer.

Indholdet på møderne er dybt fortroligt, og derfor må partilederne ikke efterfølgende videregive oplysningerne til deres partifæller.