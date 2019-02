Liberal Alliances Ungdom (LAU) er mildest talt kommet i et uheldigt lys.

Det sker efter interne beskyldninger om voldtægt, overgreb og krænkende kommentarer mod i alt syv piger og kvinder helt ned til 14-års alderen i ungdomsorganisationen.

Overgrebene, som angiveligt skulle være foregået siden 2015, er ifølge vidnesbyrd begået af i alt fem mænd, hvoraf nogle fortsat har deres gang i den politiske ungdomsorganisation.

Sagerne efterforskes nu af politiet.

De syv vidnesbyrd er endnu ikke offentliggjort, men på Facebook har LAU'eren Kim Gaarsdahl ifølge Berlingske uploadet et billede, som angiveligt er en af pigernes vidnesbyrd.

Her beskriver en anonym pige, hvordan hun forsøger at forklare et ledende medlem af ungdomspartiet, at hun ikke ønsker at have sex med ham, og at hun synes, det er forkert. Her svarer det ledende medlem:

»Jeg må gerne, jeg er i ledelsen«

Kim Gaarsdahls opslag er siden blevet fjernet fra Facebook.

Desuden har en af pigerne anonymt fortalt Information, at hun mener, der hersker en »sexkultur« i ungdomspartiet, hvor mandlige medlemmer konkurrerer om, hvem der kan få mest sex med de kvindelige medlemmer.

»Jeg synes, at det er magtmisbrug,« siger en af pigerne til Information.

Sagen har netop kostet den siddende formand, Carl Andersen, posten. Signe Bøgevald Hansen er nu i stedet valgt som landsformand for Liberal Alliances Ungdom.