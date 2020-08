Embedsmand bad chef om at gemme alt skriftlig kommunikation, fordi ministerium opførte sig problematisk.

Embedsmænd i Udlændingestyrelsen havde en klar mistanke om, at det var ulovligt, når de i en pressemeddelelse i 2016 blev bedt om at adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Det siger daværende fungerende souschef i styrelsen Kristina Rosado, da hun torsdag afhøres i Instrukskommissionen. Den er nedsat for at gennemgå sagen, hvor asylpar blev adskilt ulovligt.

Derfor bad de om yderligere retningslinjer, men gik i gang med at orientere om, at alle par skulle adskilles jævnfør en pressemeddelelse, som ikke indeholdt undtagelser.

- Vi har en forventning om, at der må komme noget mere. Det er jo ikke sådan, at man kommunikerer med sin styrelse gennem pressen.

- De meget grundige juridiske overvejelser bliver ikke foretaget på det tidspunkt, men der er en generel undren over en så kategorisk udmelding, siger Kristina Rosado, der ikke er uddannet jurist.

Hun husker, at hun efterfølgende fik et opkald fra en indkvarteringsoperatør, der skulle adskille par, som afviste at ville adskille dem.

Styrelsen udvalgte senere fem par, hvor de mente, det var problematisk at adskille og bad ministeriet tage stilling til dem.

Hun opfordrede derefter sin chef til at gemme alt kommunikation med ministeriet på skrift, fordi det tidligt gik op for hende, at ministeriet efter hendes udlægning opførte sig problematisk.

Daværende vicedirektør i styrelsen Lene Vejrum afviste dog Rosados opfordring, fordi hun ikke ville eskalere "konflikten".

- Det var en lidt løs samtale, hvor jeg sagde, at det her er en meget vanskelig sag, så jeg tror, vi gør klogt i at køre alt skriftligt i denne sag. Men hun sagde nej, for så eskalerer vi bare konflikten med departementet, siger Rosado.

Hun husker, at Lene Vejrum fik flere opkald fra ministeriet, som pressede på for, at parrene blev adskilt, og at det skulle gå hurtigt.

Flere embedsmænd og interne mails fra dengang peger på, at daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) blev advaret om, at det efter deres vurdering var ulovligt at adskille alle par uden undtagelser.

Støjberg pressede på for at fjerne afsnit fra pressemeddelelsen om, at der kunne være undtagelser. Hun har fremhævet, at hun efter eget udsagn har godkendt et notat, som var udarbejdet af embedsmænd og indeholdt undtagelser.

Hun har fremhævet det som "helt centralt", fordi det viser, at hun har handlet korrekt, mener hun. Men styrelsens embedsmænd har ikke tillagt det nogen værdi, fordi pressemeddelelsen overhalede notatet.

- Vi havde en forventning om, at der kom retningslinjer efter den 10. februar, hvor der var mulighed for undtagelser. Men det gjorde der ikke.

- Jeg tror ikke, at nogen har skænket notatet mange tanker efterfølgende. Det blev overhalet af den instruks, vi fik, siger Kristina Rosado.

/ritzau/