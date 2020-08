Støjberg pressede på for at få fjernet forbehold i talepapir, men så langt ville departementschef ikke gå.

Daværende departementschef Uffe Toudal Pedersen sagde angiveligt i direkte vendinger på et møde i 2016 til daværende udlændingeminister Inger Støjberg (V), at han ville gå til Statsministeriet, hvis hun ikke makkede ret.

Han bakkede op om embedsværket, der ville have Støjberg til at tage forbehold med i et talepapir til et samråd i sagen om adskillelsen af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Det siger daværende kontorchef Jesper Gori torsdag under sin afhøring i Instrukskommissionen, der gransker sagen, hvor asylpar blev adskilt uden en individuel behandling, hvilket var ulovligt.

Jesper Gori husker, at departementschefen 14. marts på et møde sagde, at "nu bliver det alvor".

De havde brugt lang tid på at diskutere, om der skulle forbehold med i talepapiret til ministeren. Embedsværkets indstilling var, at de skulle nævne hensynet til internationale konventioner ved adskillelsen af asylpar.

Men ministeren ville ikke nævne konventionerne. I stedet ville hun have et andet eksempel i papiret, som hun skulle tale ud fra på et samråd efterfølgende.

På et tidspunkt får departementschefen nok og afbryder efter Jesper Goris udsagn samtalen og siger, at enten tager ministeren et forbehold med:

- Eller også skal vi have en snak på kontoret, inden jeg ringer over i Statsministeriet, husker Jesper Gori, at departementschefen sagde.

Løsningen blev, at der blev nævnt et forbehold om par, som blev gift ved kongebrev, mens internationale konventioner ikke blev nævnt. Det var ellers embedsværkets ønske.

Støjberg ønskede ikke at omtale hensynet til de internationale konventioner, husker Jesper Gori.

- Jeg opfatter det sådan, at det er der politiske grunde til, og det kan man gætte på, siger han.

Han henviser formentlig til, at der var et stort politisk pres for en stram udlændingepolitik.

Inger Støjberg havde i februar presset på og fik fjernet forbehold fra den pressemeddelelse, der blev sendt ud, som blev til en instruks, fordi den ikke blev fulgt op af andet.

Hun pressede tilsyneladende også på for at fjerne forbehold i talepapirerne til samrådet.

- Hvis det var sådan, at ministeren ville ønske at nævne konventioner, ville det absolut være noget, vi ville foretrække. Vi siger ikke, at det ord skal anvendes, for at det bliver korrekt og fyldestgørende.

- Men det skal fremgå klart af svaret, at der kan være eksempler, hvor der ikke kan ske adskillelse, siger Jesper Gori.

Departementschefen nævnte ikke selv episoden under sin afhøring tidligere på året.

