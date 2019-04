Seks medlemmer af Radikal Ungdom blev torsdag bortvist fra Zoo København, efter at have poseret ved pandaerne med det tibetanske flag.

I en video begrunder en indsatsleder fra politiet bortvisningen med, at »det er noget politisk«.

Torsdag fik offentligheden for første gang adgang til det nye panda-anlæg i Zoo København. Kronprinsesse Mary og tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine var blandt de besøgende.

Det var Thomas Rohden og fem af hans venner fra Radikal Ungdom også.

De politisk aktive unge havde medtaget det tibetanske flag med det formål at tage billeder af hinanden med flaget foran pandaerne Mao Sun og Xing.

Billederne skulle lægges op på Facebook sammen med en kommentar til det såkaldte pandadiplomati, hvor kineserne lejer pandaer ud til andre lande for at opnå politisk velvilje.

»Vi folder flaget ud foran pandaerne for at sætte fokus på noget vi synes er absurd. Nemlig at Danmark lægger sig fladt ned for Kina, og at den danske udenrigspolitik er fuldstændig benløs, når det kommer til Kina,« siger Thomas Rohden.

Men så langt nåede aktivisterne aldrig.

Personer med tibet flag er kommet ind i ZOO og eskorteres her ud af haven af folk fra ZOO under åbning Pandaanlægget i Zoologisk Have København for offentligheden, torsdag den 11. april 2019. Dermed lanceres også det fælles dansk-kinesiske pandaforskningsprojekt, hvis officielle betegnelse er Sino-Denmark Giant Panda joint research cooperation. Pandaerne Xing Er og Mao Sun ankom den 4. april, men indtil nu har det kun været Zoos fagpersonale, som har haft adgang til pandaerne. Pandaanlægget er tegnet af arkitekt Bjarke Ingels og BIG. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Personer med tibet flag er kommet ind i ZOO og eskorteres her ud af haven af folk fra ZOO under åbning Pandaanlægget i Zoologisk Have København for offentligheden, torsdag den 11. april 2019. Dermed lanceres også det fælles dansk-kinesiske pandaforskningsprojekt, hvis officielle betegnelse er Sino-Denmark Giant Panda joint research cooperation. Pandaerne Xing Er og Mao Sun ankom den 4. april, men indtil nu har det kun været Zoos fagpersonale, som har haft adgang til pandaerne. Pandaanlægget er tegnet af arkitekt Bjarke Ingels og BIG. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi får knap nok foldet flaget ud, før en Zoo-ansat kommer løbende og råber, at vi skal pakke flagene væk. De sagde, at flagene gør dyrene bange og stressede. Vi fik også at vide, at der ikke må være flag i Zoo,« siger Thomas Rohden.

Uden for stillede de seks aktivister sig op bag den afspærring, Zoo havde sat op til de nysgerrige børn og voksne, der ville fange et glimt af kronprinsessen, når hun forlod Zoo. Men heller ikke det, kunne de få lov til.

»En betjent kom hen til os og sagde, at vi skulle gå over på den anden side af gaden,« fortæller Thomas Rohden.

I en video, som demonstranterne har optaget, siger politiets indsatsleder, at det er Zoo, der har bedt politiet om at sende demonstranterne væk fra området ved indgangen.

»Det er noget politisk,« siger indsatslederen i videoen, der kan se øverst i denne artikel.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Zoo København. Vi ville gerne vide, om det fremadrettet er udsmidningsgrund fra Zoo, hvis man vifter med det tibetanske flag.

Deres presseansvarlige har imidlertid ikke svaret på B.T.s opkald, så svaret må blafre i vinden. Hos Københavns Politi siger vagtchef Kristian Rohdin, at det er Zoo selv, der bestemmer, hvad de vil tillade, da det er privat område.

»Hvis der er en demonstration, så anviser vi et sted, hvor de kan demonstrere. De kan ikke stå foran indgangen, og de kan ikke stå ude på kørebanen, så vi anviser dem til den modsatte side,« siger vagtchefen.

Thomas Rohden giver ikke meget for politiets forklaring.

»Det her beviser vores pointe. I Danmark er vi så bange for at træde på kineserne, at vi er villige til at skubbe demonstranter til side for at tilfredsstille det voldelige kinesiske diktatur,« siger han.

Demonstranterne valgte at følge politiets anvisning og rykkede over på den modsatte side af gaden.

Der kunne de lige anes, da Kronprinsessen og tvillingerne forlod Zoo København efter at have set pandaerne.