Det er nok ikke alle kinesere, der på stående fod har kunnet sige, hvem Mette Frederiksen er.

Men det er der muligvis blevet lavet en smule om på nu. Den danske statsminister er nemlig gået hen og blevet et viralt hit i Kina.

Det oplyser den danske ambassade i Beijing på Facebook.

Det er dog ikke på grund af sin politik, men på grund af sin humor, afslappethed og høje grin, der kom til udtryk en sen time i Folketingets talerstol den 3. oktober ved Folketingets åbningsdebat.

I videoen, som du kan se øverst i artiklen, kan man se en statsminister i det humoristiske hjørne, da hun over en anekdote om elefanten Ramboline og hendes gode ven, kamelen Ali, til sidst ikke kunne holde masken.

Mette Frederiksen endte med nærmest at græde af grin over sin egen historie, hvilket også faldt i god jord i resten af folketingssalen, der heller ikke kunne undgå at bryde ud i latter.

Og nu har de mange grin altså også spredt sig hele vejen til Kina.

Ifølge den danske ambassade i landet er videoen nemlig blevet et viralt hit på kinesiske sociale medier som Weibo og Wechat, hvor omkring 70 millioner mennesker indtil videre har læst historien om statsministerens grineflip.

Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet taler med Uffe Elbæk og Rasmus Nordqvist fra Alternativet ved Folketingets åbningsdebat. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet taler med Uffe Elbæk og Rasmus Nordqvist fra Alternativet ved Folketingets åbningsdebat. Foto: Søren Bidstrup

Hashtagget ##DanishPrimeMinisterBurstIntoLaughter er således blevet delt næsten 50 millioner gange på diverse kinesiske sociale medier.

Derudover har den fået over 5.300 positive kommentarer med på vejen.

Den danske ambassade i Beijing mener, at det i særdeleshed er den afslappede stemning i folketingssalen, som kineserne er vilde med.

Udover de mange interaktioner og visninger på de sociale medier er klippet med statsministeren også blevet vist på flere store kinesiske nyhedsmedier som CGTN, Sina News og NetEase, oplyser ambassaden.