Boligejere skal ikke klage over ejendomsvurderinger, medmindre de er sikre i deres sag, mener Curt Liliegreen.

Det er "ikke helt fair" over for boligejere, at regeringen med en lov vil sikre, at kompensationen for skæve ejendomsvurderingen bortfalder, hvis boligejerne vælger at klage på baggrund af skattevæsenets ejendomsvurderinger.

Sådan lyder vurderingen fra Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videnscenter.

- Det er selvfølgelig meget forståeligt, at man forsøger at begrænse antallet af klager. Men det har selvfølgelig en bagside.

- Det kan føre til, at nogle, der måske burde klage, afstår fra at gøre det, siger Curt Liliegreen.

Han peger på, at det formentlig vil ramme ældre mennesker i yderområder, som typisk er dem, der står til at få penge tilbage. De vil være utålmodige efter at få en kompensation, fordi de har betalt for meget i en lang periode - 2011 til 2020.

Op mod 800.000 boligejere får fra næste år mulighed for at blive kompenseret, hvis de har betalt for meget i boligskat på grund af skæve ejendomsvurderinger.

Loven, som er sendt i høring, skal mindske antallet af klager og dermed "imødegå en lang sagsbehandlingstid i klagesystemet".

Den vil sætte boligejere i en svær situation, fordi det er svært at vurdere, om kompensationen er tilstrækkelig, fordi det er mange år siden, der sidst var en officiel ejendomsvurdering, mener Curt Liliegreen.

Han opfordrer imidlertid ikke boligejere til bare at klage løs.

- Det nytter ikke noget, at alle bare forsøger at klage for at opnå en eller anden begrænset mergevinst. Man skal virkelig sætte sig ind i tingene, før man kaster sig ud i en klageproces.

- Man skal klage, hvis man virkelig mener, at man har en sag, siger Curt Liliegreen.

I alt skønnes kompensationen til boligejerne at løbe op i 14 milliarder kroner - eller i gennemsnit 18.000 kroner per boligejer.

