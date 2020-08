Vicedirektør i Udlændingestyrelsen blev ifølge eget udsagn bedt om at adskille alle asylpar uden undtagelser.

Et opkald i februar 2016 er blevet centralt i forståelsen af, hvad der skete, da Udlændingestyrelsen begyndte at adskille asylpar, hvor den ene er mindreårig.

Tidligere vicedirektør i styrelsen Lene Vejrum vidner torsdag om, at hun telefonisk fik besked på at adskille alle par uden undtagelse. Det er siden slået fast, at det er ulovligt.

- Der bliver svaret, at der er ikke andet end den her pressemeddelelse, så vi skal gå i gang med at adskille, siger hun i Instrukskommissionen, der er nedsat for at undersøge sagen.

I pressemeddelelsen fra samme dag 10. februar 2016 stod der, at alle par skulle adskilles uden undtagelse.

Lene Vejrum afviser klart, at hun blev gjort opmærksom på, at der kunne være undtagelser.

Beskeden kom fra ministeriet i form af afdelingschef Line Skytte Mørk Hansen, der dog har givet en noget anden forklaring.

Da hun blev afhørt, afviste hun at have bedt styrelsen adskille alle par uden undtagelser.

Opkaldet var en opfølgning på en pressemeddelelse samme dag, hvor daværende udlændingeminister Inger Støjberg (V) havde presset på for, at der skulle stå, at alle par skulle adskilles.

Over en måned efter opkaldet udarbejdede Lene Vejrum et notat over samtalen.

Den udlægning af samtalen har ministeriet og Inger Støjberg bekræftet i et skriftligt svar til Folketinget i 2017.

Der står, at ingen par med mindreårige under 18 år må bo sammen på asylcentrene, og at de straks skulle skilles ad, også selv om de havde fælles børn.

Men Line Skytte Mørk Hansen hævdede under sin afhøring, at hun i telefonopkaldet havde gjort særskilt opmærksom på, at loven skulle følges.

- Jeg kunne aldrig drømme om at ringe ud og sige, at nogen skulle gøre noget ulovligt, det ville være absurd, sagde Line Skytte Mørk Hansen og uddybede, at det er "endnu mere absurd", hvis Lene Vejrum ikke sagde fra, hvis hun blev bedt om at gøre noget ulovligt.

